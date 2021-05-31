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KKTC'de Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen sanatçı Ertuğ, sevenleri tarafından sevgiyle yad ediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ismi Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen ve kısa bir süre önce yaşamını yitiren gölge oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ, sevenleri tarafından sevgiyle anılıyor.

KKTC'de Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen sanatçı Ertuğ, sevenleri tarafından sevgiyle yad ediliyor
AA

Gölge oyunu sanatçısı, yazar, filatelist (posta pulu koleksiyoncusu) ve emekli öğretmen olan Ertuğ'un kardeşi Osman Ertuğ ile çocukluk arkadaşları Hasan Yusufoğlu ve Münüse Özmulla, Ertuğ'un kişisel özellikleri, fikirleri ve gölge oyununa karşı çocukluktan başlayan ilgisine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Osman Ertuğ, ağabeyinin, Karagöz ve Hacivat oyunuyla, gölge oyunuyla özdeşleştirilmiş çok değerli birisi olduğunu belirterek esas mesleğinin Türkçe öğretmenliği olduğunu söyledi.

Ertuğ, çok yönlü biri olan ağabeyinin pul koleksiyoncusu olduğunu, Kıbrıs Türk Filateli Derneğini kurduğunu ve bu alanda kitaplar yayımlayarak ödül aldığını kaydetti.

Ertuğ, ağabeyinin gölge oyunu yolculuğunun çocukken köylerinde başladığını, Molla Hasan isimli bir Karagöz oyuncusundan etkilendiğini belirterek "Mehmet Ertuğ, Karagöz'ü sadece tekrarlamakla kalmadı, onun Kıbrıs'a özgü şeklini tanıttı. Altmışın üzerinde Kıbrıs Karagözü diyebileceğimiz yazdığı eserler vardır ve bunların hepsini sahneledi." dedi.

Mehmet Ertuğ'un Kıbrıslı Türklerin kültürel yaşamına ciddi katkılar yaptığını belirterek onu sonsuza kadar yaşatacaklarını söyledi.

Ertuğ, "Kendisinden çok şeyler öğrendim, Türkçemin gelişmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara da baş sağlığı diliyorum, önemli bir değerimizi kaybettik. Bence yas tutacağımıza onun başarılarını, birikimlerini ve özelliklerini kutlamak bana daha doğru geliyor. Bu özelliklerinin yaşatılması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Kıbrıs'ta bir anlamda her şeyin siyasi olduğunu, Karagöz ve Hacivat'ın bir döneme damgasını vuran Annan Planı ile ilgili bir şeyler söylemesi gerektiğini ifade eden Ertuğ, Mehmet Ertuğ'un bunu yakaladığını ve Annan Planı ile ilgili de bir gölge oyunu sergilediğini hatırlattı.

Ertuğ, Mehmet Ertuğ'un önde gelen eserlerinden "Posta Damgalarıyla Bir Devletin Doğuşu" isimli, Kıbrıs Türkü'nün KKTC'ye kadar olan devletleşme serüvenini posta damgalarıyla anlatan kitabı hakkında da bilgi verdi.

"Mehmet Ertuğ KKTC'ye çok bağlıydı, milletini ve halkını seven, halkının davasına inanan ve bu konuda ciddi hizmetler vermiş birisiydi." diyen Ertuğ, 21 Mayıs'ta vefat eden ağabeyine Allah'tan rahmet diledi.

- "Köyümüze davetli olarak gelerek arkadaşlarıyla gölge oyunu oynatmıştı"

Münüse Özmulla, Ertuğ'un çalışkan ve düzgün bir insan olduğunu söyleyerek kendisiyle ilkokulda tanıştıklarını ifade etti.

Babasının kahvehanesinde Molla Hasan isminde birisinin gölge oyunları oynattığını ve Ertuğ ile bu oyunları seyrettiklerini anlatan Özmulla, öğretmenlerinin o günlerde gölge oyunu izlenmesini yasakladığını ancak kendilerinin gizlice bu oyunları seyrettiklerini belirtti.

Özmulla, "Ertuğ'un çok güzel anıları vardı, güzel şeyler düşünürdü. Rum kesimindeki köyümüzden eserlerin resimlerini buraya getirdi. Köyümüze davetli olarak gelerek arkadaşlarıyla gölge oyunu oynatmıştı." diye konuştu.

Hasan Yusufoğlu da Ertuğ'un çok iyi biri olduğunu ve kendisinin de gölge oyununa başlaması için çok uğraştığını kaydetti.

Yusufoğlu, "Çocukken köyümüzde Karagöz ve Hacivat oyununu izlemek için giderdik, paramız olmadığı için bizden yumurta isterlerdi. Biz de annemizin tavuklarından yumurta çalardık ve onları verdikten sonra içeri girmemize izin verirlerdi." dedi.

Ertuğ'un sakin kişiliğinin yanı sıra milliyetçi ve vatansever olduğunu kaydeden Yusufoğlu, çocukluk arkadaşına Allah'tan rahmet diledi.

AA muhabiri, Mehmet Ertuğ'un doğduğu Yiğitler köyünde gerçekleştirdiği söyleşilerin ardından, Ertuğ'un doğduğu ev ile ilk kez Karagöz ve Hacivat oyunuyla tanıştığı Kaptan Ali Kahvehanesi'ni de görüntüledi.

- Mehmet Ertuğ kimdir?

Mehmet Ertuğ, 14 Mart 1939'da Yiğitler köyünde doğdu. 1957'de Kıbrıs Türk Lisesi ticaret bölümünden mezun olan Ertuğ, Güzelyurt Öğretmen Kolejini bitirdi.

Ertuğ, burslu eğitim aldığı Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden 1961'de mezun oldu ve öğretmenliğe başladı, 1986'da da emekliye ayrıldı.

Filatelinin gelişmesi için oluşturulan Kıbrıs Türk Filateli Derneğinin kurucularından olan Ertuğ, bu alanda kitaplar yayımladı.

Ertuğ, katıldığı pul sergilerinde ödüller, madalyalar aldı, çeşitli dergilerde filatelik makale ve araştırma yazıları yayımlandı.

KKTC'de Karagöz ve Hacivat gölge oyununun temsilcisi olan Ertuğ, meddah olarak da gösteriler yaptı, 1993'te yayımlanan Geleneksel Türk Tiyatrosu adlı yapıtıyla bu alandaki hizmetini pekiştirdi.

Ertuğ, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneğinin 2017'de verilen Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri'nde gölge oyunu kategorisinde ödüle layık görüldü.

Birth Of A State With Postmarks (1979),Atatürk Flamları (Türkçe-İngilizce 1981),Doğuş (Türkçe-İngilizce 1985) ve Geleneksel Türk Tiyatrosu (1993) Ertuğ'un eserleri arasında bulunuyor.

Ertuğ, 5-6 yaşlarındayken köylerine gelen gölge oyunu sanatçılarından etkilenerek Karagözcülerin en meşhuru Molla Hasan'dan gördüklerini taklit etti ve gölge oyununu öğrenmeye başladı.

Lisede Türkçe öğretmenliği yaptığı dönemde, okul müdürünün talebi üzerine Karagöz ve Hacivat oyununu öğrencilerle tiyatro olarak sergileyen Ertuğ'un performansı beğenildi.

Ertuğ, bunun üzerine Karagöz ve Hacivat'ın suretlerini temin etti ve gölge oyunculuğuna başladı. Ertuğ, uzun yıllar Lefkoşa Büyükhan'da Karagöz ve Hacivat oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

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