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KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi - LEFKOŞA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamaları

KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildiLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.