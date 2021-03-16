KKTC'de son 24 saatte 44 Kovid-19 vakası görüldü

Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü

AA

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 861 Kovid-19 testi yapılırken, 35'i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı.

Tedavisi tamamlanan 14 kişinin taburcu edildiği KKTC'de 362 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ediyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

- Kıbrıs Rum kesiminde 475 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 47 bin 884 Kovid-19 testi yapılırken, 475 yeni vaka görüldü ve bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 40 bin 344'e yükseldiğini açıkladı.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybetti.