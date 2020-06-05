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KKTC'de şükür kurbanı kesildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen toplu ibadetlerin yeniden başlaması, camilerin açılması ve hayatın normale dönmesi vesilesiyle sabah namazı kılındı ve şükür kurbanı kesildi.

KKTC'de şükür kurbanı kesildi
AA

KKTC Din İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hala Sultan Yardımlaşma ve Gençlik Derneği iş birliğiyle Lefkoşa'daki Kırklar Türbesi'nde program düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı programda ilk olarak sabah namazı eda edildi. Daha sonra Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken'in duaları eşliğinde şükür kurbanları kesildi.

Kesilen iki küçükbaş kurban, bugün Hala Sultan Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından cemaate ikram edilecek.

Program esnasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu da görüldü.

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