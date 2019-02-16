Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında çıkan yakalama emirlerine istinaden Türk adli makamları tarafından aranan Y.Ç. ve A.A. isimli şahısların, KKTC’de oldukları tespit edildi.



İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM EDİLDİ



Bu kapsamda, ilgili birimler nezdinde adı geçen şahısların Türkiye'ye sınır dışı edilmeleri hususunda gerekli çalışmalar yapıldı. Şüpheliler, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanı'ndan alınıp Türkiye'ye getirilerek ilgili birimlere teslim edildi.