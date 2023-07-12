Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        KKTC Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nin Kıbrıs açıklamasına tepki gösterdi

        KKTC Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) açıklamasına tepki gösterilerek, "Rum tarafının çıkarlarına hizmet eden Güvenlik Konseyi'nin, yalnızca adadaki bir tarafın görüşleri üzerinden diğer tarafa dayatmalar içeren bu açıklaması, tarafsızlık ilkesine aykırıdır ve tarafımızca kesinlikle kabul edilemezdir." denildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 23:04
        KKTC'den BMGK'nin Kıbrıs açıklamasına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin KKTC'deki BM Barış Gücünün faaliyetleri ve İyi Niyet Misyonuna dair dönemsel son iki raporunun BM Özel Temsilcisi Colin Stewart tarafından sunulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin basına yaptığı açıklamasına tepki gösterildi.

        Açıklamada, BMGK'nin açıklamasının "talihsiz" olduğu ve Kıbrıs Rum tarafına açıkça destek beyan etmekten çekinmeyen Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinin desteği ile Rum tarafını memnun etmek amacıyla yapıldığının aşikar olduğu belirtilerek, "Rum tarafının çıkarlarına hizmet eden Güvenlik Konseyi'nin yalnızca adadaki bir tarafın görüşleri üzerinden diğer tarafa dayatmalar içeren bu açıklaması, tarafsızlık ilkesine aykırıdır ve tarafımızca kesinlikle kabul edilemezdir." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Güvenlik Konseyinin açıklamasında, Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılabilmesi için önceden denenmiş ve tüketilmiş formül çerçevesinde taraflara yeniden resmi müzakerelere başlama çağrısı yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Adadaki statükonun devamından beslenen Rum tarafının bir anlaşmaya varmak için aslında herhangi bir çaba sarf etmeye niyeti yoktur. 50 yıldan bu yana anlaşmaya varılması yönündeki her fırsatı elinin tersiyle reddeden Rum tarafı, daha önce denenmiş ve tüketilmiş formüllere şimdi sözde destek veriyor gibi görünerek dünyayı kandırmaya çalışmakta ve bu oyununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni de alet etmeye çabalamaktadır. Rum tarafının tek amacı, Birleşmiş Milletler temsilcisi atanması gibi girişimlerle zamana oynayarak, Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşmasını engellemektir."

        Açıklamada, statüko nedeniyle izolasyon altında yaşamak zorunda bırakılan Kıbrıs Türk halkının, geçmişten günümüze iyi niyetiyle müzakere masasında yerini aldığı ve bir anlaşmaya varılması için gerekli tüm çabayı ortaya koyduğu vurgulanarak, "Dolayısıyla hiçbir kesimin, defalarca denenmiş ve başarısızlığa uğramış bir formülü, iyi niyetini hali hazırda kanıtlamış olan Kıbrıs Türk halkı üzerinde empoze etmeye hakkı yoktur." denildi.

        "Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alabilmesinin tek yolu, özden gelen haklarının kabulünden geçmektedir." denilen açıklamada, "Özden gelen haklarımız çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescilini talep etmek en doğal hakkımızdır. Herhangi bir dayatmayı kabul edeceğimizi sanan kesimlerin, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca verdiği mücadeleyi incelemesi ve özden gelen haklarını teslim etmesi beklentimizdir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, "Bu vesileyle BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan bu talihsiz açıklamadan duyduğumuz hayal kırıklığını vurgular ve adadaki gerçeklerin bir an önce Birleşmiş Milletler tarafından idrak edilmesi beklentimizi yineleriz." değerlendirmesi yapıldı.

        BMGK, 12 Temmuz'da düzenlenen kapalı oturumun ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta taraflara resmi müzakerelere dönme çağrısı yaparak, "siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki kesimli federal" çözüm önerisini yinelemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 'tam destek'
        G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 'tam destek'
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Arda 'kalite' Güler!
        Arda 'kalite' Güler!
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        Makam odasında ateş açan müteahhit kamerada!
        Makam odasında ateş açan müteahhit kamerada!
        Cimbom gaza bastı
        Cimbom gaza bastı
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak