KKTC ile eğitim alanındaki işbirliği devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

KKTC ile eğitim alanındaki işbirliği devam edecek

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara ziyaretleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLU ile makamında görüştü. Görüşmede salgın sürecinin beraberinde getirdiği problemler başta olmak üzere eğitim alanında yürütülmekte olan pek çok iş birliğinin değerlendirildiğini belirten Bakan Selçuk, “EBA’nın ortak kullanıma açılmasıyla taçlanan ortak projelerimizi güçlendirme adımlarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu

KKTC ile eğitim alanındaki işbirliği devam edecek
KKTC ile eğitim alanındaki işbirliği devam edecek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu makamında ağırlayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk Bakan ve heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Birlikte eğitimin geleceği üzerinde konuşma ve istişare yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Bakan Selçuk, mesleki eğitim, okul öncesi eğitim ve özel eğitim gibi pek çok başlıkla birlikte salgın döneminin beraberinde getirdiği problemlerin görüşme gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır” diyen Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz temas ve ziyaretler ile önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesini sağladık. Bu diyalog sürecinin yeni dönemde de gelişerek devam edeceğine ve yeni iş birliği çalışmalara zemin sağlayacağına olan inancım tamdır. Bu iş birliklerimizi nihayetinde EBA’nın KKTC’de hizmete açılması ile taçlandırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılmasına yönelik proje geliştirme ve yatırım yapma konusunda hamle yapan ülkeler arasında bulunmasına destek olmaktan duyduğum kıvancı özellikle belirtmek isterim.”

Uluslararası platformdaki malum kısıtlamalara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmişlik bakımından bugün gelmiş olduğu noktanın takdire şayan olduğunu belirten Ziya Selçuk, Bakan Amcaoğlu’nun ziyaretini ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi noktasında yeni bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, KKTC’nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Salgın ortamında eğitim alanında yapılan planlamaların kendilerine güç verdiğini belirten KKTC Eğitim Bakanı Amcaoğlu da bugünden sonra yeni normaller üzerinden bir süreç inşa edileceğini belirterek artan iş birliği için teşekkürlerini sundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Karlov suikastı davasında karar
GÜNDEMKarlov suikastında 5 sanığa müebbet
Son dakika haberi Muğla'da katliam gibi kaza: 5 ölü!
GÜNDEMMuğla'da katliam gibi kaza: 5 ölü!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızına taziye telefonu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öztekin ailesine taziye ...
İstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı? İstanbul risk grubuna göre kafeler ve restoranlarda son durum
GÜNDEMİstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı?
İl il haftalık vaka sayısı 27 Şubat 5 Mart! Haftalık koronavirüs haritası
GÜNDEMİl il haftalık vaka sayısı
PERŞEMBE GÜNÜ! Son dakika: Sahra tozu geliyor! Çamur olarak yağacak
GÜNDEMSahra tozu geliyor! Çamur olarak yağacak
Katil zanlısı lokantacı, 6 ay sonra yakalandı
GÜNDEMKatil zanlısı lokantacı yakalandı
ÇÇKERTİLDİ! Son dakika: Maganda çetesi 'mahşerin 4 atlısı' yakalandı!
GÜNDEMMaganda çetesi 'mahşerin 4 atlısı' yakalandı!
KATİL BABA! Son dakika: Oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
GÜNDEM10 yaşındaki oğlunu öldüren babadan korkunç ifade!
Son dakika haberi FETÖ operasyonu! Firari emniyet müdürü yakalandı
GÜNDEMFETÖ operasyonu! Firari emniyet müdürü yakalandı