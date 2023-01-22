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KKTC, İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

KKTC, İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi
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AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, "Bu türden çağ dışı yaklaşımlar tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdittir, dünya barışını dinamitlemektir." ifadesini kullandı.

Tatar açıklamasında, Danimarka'daki aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan'ın, İsveç polisinden aldığı izinle Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyar insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürü olduğunu belirterek, Avrupa'da yabancı düşmanlığı, göçmenlere yönelik yürütülen sistematik ötekileştirme ve İslam dinine ve Müslümanlara karşı duyulan nefretin son 10 yılda büyük ölçekte görüldüğünü kaydetti.

Tatar, İsveç yöneticilerini eylemin faali hakkında nefret suçundan adli işlem başlatmaya çağırarak, "Bu adımları atmak bir gereklilikten öte dünya barışına, huzuruna ve insanlığa karşı bir ödevdir." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TÖRE, EYLEMİ PROTESTO ETTİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yaptığı açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, uluslararası toplum ve yargı makamlarının konuya tepki göstererek, müdahil olmaları gerektiğini belirtti.

İsveç'te kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırının, Müslüman Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını aktaran Töre, yapılan bu hareketi, her fırsatta demokrasi ve özgürlükler ile övünen ve Avrupa'nın en büyük üçüncü ülkesi konumunda olan İsveç'in, farklı inanç ve yaşam biçimlerine karşı yaptığı büyük müdahalesi olarak gördüklerini bildirdi.

Açıklamasında İsveç makamlarının yapılan eyleme seyirci kalmasının ancak ve ancak İslam'a karşı nefret tohumlarını artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin altını çizen Töre, şu ifadeleri kaydetti:

"İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle protesto ediyorum. Yunus Emre'nin, 'Yaratılanı yaratandan ötürü severiz' felsefesinden yola çıkarak, Kıbrıs Türk halkı, daima başka dinden ve milletten de olsa bütün insanlığa ve inançlara büyük bir hoşgörü ve saygı göstermektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saldırı hoşgörü sınırları içerisinde değildir ve fikir özgürlüğü ile bağdaşmamaktadır."

KKTC DİN İŞLERİ BAŞKANI ÜNSAL'DAN KINAMA

KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde, insanlığın hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen eyleme üzülerek şahit olduklarını, bu kasıtlı saldırıya İsveç makamlarının izin vermesinin kendilerini daha da üzdüğünü aktararak, "İnancımıza ve değerlerimize yapılan bu faşist saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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