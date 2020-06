KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 öncesi ve sonrası ülkedeki eğitim sürecini anlattı - LEFKOŞA

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 10 Mart'tan bu yana eğitime ara verildiğini belirterek, "Eğitimde telafi dönemi, 1 Eylül'de başlayacak." dedi.Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de Kovid-19 görüldükten sonra eğitim alanında alınan tedbirler, normalleşme süreciyle izlenecek yol haritası, üniversiteler ve yabancı öğrencilerin durumuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Tüm dünyayı saran virüsün 10 Mart'tan itibaren KKTC'de de görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, bu tarihten sonra KKTC'de eğitime ara verildiğini söyledi.Çavuşoğlu, "Kovid-19 sürecinde okula gidilmediği için zafiyet ve eğitim kaybı da oluştu. Biz bunları telafi edebilmek adına online ve uzaktan eğitimin yaygın bir şekilde kullanılması için zemin yarattık." dedi.Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemini lise öğrencileri için KKTC'de kullanıldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, kendi imkanlarıyla oluşturdukları sistemlerle de öğrencilerin kayıplarını minimize etmeye çalıştıklarını kaydetti.- "Eğitimde telafi dönemi 1 Eylül'de başlayacak"Çavuşoğlu, "Eğitimde asıl telafi dönemi, 1 Eylül'de başlayacak. Bu tarihten itibaren okullarımızı açacağız, tüm ara sınıflarda bıraktığımız yerden eğitime başlayacağız. KKTC'de ve dünyada her şey normal giderse 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı içerisinde telafiler eksiksiz tamamlanacak." diye konuştu.KKTC'de ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bu ay içerisinde yapılacağını belirten Çavuşoğlu, diğer sınavların takvimlerinin de hazırlandığını ve öğrencilere duyurulduğunu söyledi.Çavuşoğlu, KKTC'de 10 Mart'tan bu yana üniversitelerde de eğitime ara verildiğini ve dijital eğitime geçildiğini kaydederek, "Gerek Kıbrıs'ta olan gerekse ülkelerine dönen öğrencilerin eğitimden kopmamaları adına üniversiteler her türlü gayreti ortaya koydu. Öğrencilerin herhangi bir kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.- "Hiçbir öğrencimiz Kovid-19 salgınından etkilenmedi"Bakan Çavuşoğlu, "KKTC'de 103 bin kayıtlı, 80 bin aktif üniversite öğrencimiz var. Hiçbir öğrencimiz Kovid-19 salgınından etkilenmedi. Bu da aldığımız ciddi tedbirler ve ödediğimiz bedellerle sağlanmıştır." dedi.Normalleşme sürecinin başlaması ile 1 Haziran'dan itibaren KKTC vatandaşlarının ülkeye girişine ilişkin karar alındığını belirten Çavuşoğlu, 8 Haziran itibariyle ise KKTC vatandaşı olmayanların ülkeye girişine yönelik bir karar aldıklarını kaydetti.Çavuşoğlu, "Haziran ayında KKTC'ye gelecek öğrencilerin, üniversitelerinin göstereceği yurtlarda 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor. Ancak öğrenciler, karantina ücreti ödemeyecek." dedi.Bu süreçte ülkede kalan yabancı öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, 7 binin üzerinde öğrenciye gıda yardımı yaptıklarını ve üniversitelerin de ihtiyacı olan öğrencilere sıcak yemek çıkarmak için birbirleriyle yarıştıklarının altını çizdi.Çavuşoğlu, bakanlık olarak Yüksek Öğrenim Danışma Hattı kurduklarını ve öğrencilerin her türlü talebini karşılamaya yönelik büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Öğrenciler KKTC’de, kanaatimce dünyada geçirebilecekleri en rahat ortamda bu salgını atlattılar." dedi.- "'Öğrenci Dostu Ada' konseptine geçiyoruz"Öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak bazı yenilikler düşündüklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Daha önce 'Üniversite Adası Kıbrıs' diye bir sloganımız vardı, biz bunu bu yıl değiştiriyoruz ve 'Öğrenci Dostu Ada' şeklinde bir konsepte geçiyoruz. Bunun için öğrencilere kart vereceğiz ve öğrenci dostu işletmeleri kendilerine söyleyeceğiz. Öğrenciler ellerindeki kartla gittikleri bu yerlerden indirim alarak yaşamlarını sürdürecek. Böylelikle öğrencilerin şikayet ettiği bazı noktalar da ortadan kalkmış olacak."Çavuşoğlu, KKTC'ye gelen öğrencinin bir defa daha geldiğini ve hayatı boyunca buradan kopamadığını söyledi.Ada'da kurulan dostluklar ve coğrafyanın güzelliğinin öğrencileri cezbettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Öğrenci olarak buraya gelen, balayına da buraya geliyor. Öğrencilerimizin 2020-2021 öğretim yılında yine KKTC'yi tercih edeceklerini ve Öğrenci Dostu Ada kartıyla burada çok daha güzel günler geçireceklerini düşünüyoruz." diye konuştu.- "Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile hedeflerimiz ortak"Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile her noktada birlikte çalıştıklarını ve sürekli temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile hedeflerimiz ortak ve milli." dedi.Geçen hafta Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yurt dışında okuyan öğrencilerin Türkiye'ye geçiş yapabilmesiyle ilgili bir karar aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu kararın KKTC'yi de kapsadığı yönünde bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.Bakan Çavuşoğlu, "Tarihte görülmemiş bir şekilde bu yanlış anlaşılma 48 saat içerisinde düzeltilmiştir, hafta sonu olmasına rağmen. Bu bizim ne kadar yakın çalıştığımız ve Türkiye'nin buraya ne kadar hassas olduğunu göstermesi açısından da takdire şayandır." ifadelerini kullandı.