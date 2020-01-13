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KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 8. yıl dönümünde TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Protokolün çelenklerinin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Tören, anıt özel defterinin imzalanması ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, konuşmasıyla tamamlandı.

Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanın sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bakanlar, milletvekilleri, muharip dernekler, kurum kuruluş ,okullar, üniversiteler ile ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, protokolün yanı sıra öğrenciler de hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, “Bugün aramızdan ayrılışının 8. yılında saygı ile andığımız merhum Rauf Raif Denktaş çok çalkantılı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına siyasal önderlik yapmış önemli bir kişiliktir. Toplumların yaşamına yön veren liderler vardır. Bu liderleri yaşadıkları dönemin koşullarından ayrı olarak değerlendirmek mümkün değildir. Onların siyasetini ve kararlarını etkileyen içinden geçilmekte olan dönemin tarihsel koşullarıdır. Rauf Denktaş o tarihsel koşulların belirleyici ihtiyaçlarına göre toplumuna hizmet amacıyla biçimlendirilmiş bir siyasetin uygulayıcısı oldu. Bu siyasetin temel niteliğini Rumların Enosis hedeflerinin karşısında durmak ve bunun gerçekleşmemesi için içeride ve dışarıda bitmek bilmez bir enerji ile mücadele etmek şeklinde özetleyebiliriz. Kıbrıs Türk halkının bu adada varoluş mücadelesindeki en yakın yol arkadaşı Doktor Fazıl Küçük ile birlikte, öncelikle Türkiye’nin ilgisini Kıbrıs’a çekmek için olağanüstü bir çaba ortaya koydular. Temel amaçları Kıbrıslı Türklerin bu adada eşit bir toplum olarak varlığını sürdürmesi ve bir azınlık konumuna düşürülmesinin önlenmesiydi” dedi.

ERDOĞAN, RAUF DENKTAŞ'I ANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2020

ŞENTOP: RUHU ŞAD OLSUN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Adı Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölümünün 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadesine yer verdi.

— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 13, 2020

KILIÇDAROĞLU: TÜRK SİYASİ TARİHİNİN ÖRNEK DEVLET ADAMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü yolunda onurlu bir mücadele veren, Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 13, 2020

MHP'DEN DENKTAŞ MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Twitter hesabından ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılını sebebiyle bir mesaj yayınladı.

AKŞENER: KIBRIS DAĞLARININ BOZKURTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılını nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Akşener mesajında, "Kimse bizi bu yurttan, bu vatandan mahrum edemez. Devlet haysiyettir, namustur. Ciddiyettir. Bir varlıktır. Evlat gibi varlıktır." Kıbrıs dağlarının bozkurtu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin kurucu cumhurbaşkanı mücahit Rauf Denktaş'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

— Meral Akşener (@meral_aksener) January 13, 2020

DIŞİŞLERİ: MÜSTESNA BİR LİDERLİK

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle anıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rauf Denktaş, Kıbrıs Türkü'nün hak, eşitlik ve özgürlük davasında ana vatan Türkiye ile ortak kader anlayışı içinde müstesna bir liderlik sergilemiş, Kıbrıs Türklerinin Ada üzerindeki eşit siyasi haklarını ve kurucu iradelerini varlığında sembolleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak halkına miras bırakmıştır." ifadeleri yer aldı.

Merhum Denktaş'ın, dünya çapında kabul görmüş liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla, çağın en haklı davalarından birinin savunucusu olarak tarihteki yerini aldığı vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadeleye tam desteğimizi ifade ederken, merhum Denktaş'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

DENKTAŞ’IN AİLESİNDEN 'VEFASIZLIK’ TEPKİSİ

Denktaş'ın Lefkoşa'dki anıt mezarı tamamlanmadığı için anma töreni bu yıl da Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) anıtı önünde yapıldı. Denktaş'ın ailesi anıt mezarın tamamlanmamasına, 'büyük vefasızlık' diye tepki gösterdi.

"İÇİMİZ PARÇALANIYOR"

Denktaş'ın kızı Ender Denktaş, babasının anıtının hala tamamlanmamasına, Bu maneviyata artık sahip çıkılmalı. Liderimizi yakışır şekilde anıt mezara gereken önem gösterilmeli diye tepki gösterdi.

Denktaş'ın torunu Aydın Bahri Kaan da, yaşananlar karşısında çok üzüldüklerini söyledi. Anıt Mezar'ın yapılması için çok ısrarcı ve talep kâr olduklarını ifade eden Kaan, karşılığında bir adım atılmadığını ifade etti. Aydın Bahri Kaan, Bize dedemizin verdiği nasihat ‘ne taşlara ne dağlara gömülmek istemem’. ‘Beni aile mezarlığına gömün’ dedi. Bize devlet adamıdır, devlet töreni ile gömülecek dendi. Saygı duyduk. Yarışmalar yapıldı, proje için ödüller alındı. Siyasi olarak düşünüyorum anıtının yapılmamasını. Yanlış yapıyorlar. Aile olarak her yıl üzülüyoruz. Bu yıl çok daha fazla üzüldük. Sekiz yıl oldu, kapalı bir odada gömülü olan dedemize rahmet okumaya geliyoruz. İçimiz parçalanıyor diye konuştu.