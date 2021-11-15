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Haberler Dünya SON DAKİKA: KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü!
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KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladı. Çelik, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kıbrıs Türkü’nün ve KKTC’nin haklı davasında her zaman yanlarındayız." dedi.

SON DAKİKA: KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü!
KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü!
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı.

Çelik paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kıbrıs Türkü’nün ve KKTC’nin haklı davasında her zaman yanlarındayız. KKTC’nin hak ve menfaatleri her zaman korunacaktır. Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için çok güçlü mücadele verdiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız Rum-Yunan ikilisinin hukuksuz siyasetine karşı Kıbrıs Türk davasına en güçlü desteği veriyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs davası için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. KKTC nice yıllara bağımsız ve daha da güçlenerek ulaşacak." dedi.

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