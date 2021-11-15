KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü! 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı.

Çelik paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kıbrıs Türkü’nün ve KKTC’nin haklı davasında her zaman yanlarındayız. KKTC’nin hak ve menfaatleri her zaman korunacaktır. Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır." ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 15, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için çok güçlü mücadele verdiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız Rum-Yunan ikilisinin hukuksuz siyasetine karşı Kıbrıs Türk davasına en güçlü desteği veriyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs davası için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. KKTC nice yıllara bağımsız ve daha da güçlenerek ulaşacak." dedi.