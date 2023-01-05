KKTC resmen duyurdu! 1 Haziran’dan itibaren yasaklanıyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC ) Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı. Uygulamaya geçecek olan bu yasaktan çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutuldu.