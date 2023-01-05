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KKTC resmen duyurdu! 1 Haziran’dan itibaren yasaklanıyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC ) Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir karar alındı. Alınan bu karar 1 Haziran’dan itibaren ülke içerisinde uygulanmaya başlayacak. 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan karar KKTC Resmi Gazete’sinde yayınlandı.

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  • KKTC resmen duyurdu! 1 Haziran’dan itibaren yasaklanıyor!

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC ) Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı.  Uygulamaya geçecek olan bu yasaktan çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutuldu.
  • KKTC resmen duyurdu! 1 Haziran’dan itibaren yasaklanıyor!

    KKTC’DE YENİ YASA

    KKTC’de 2018'den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin, müşterilere ücretsiz temini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanmıştı. Ülke içerisinde 2018 yılından beri ücretli olan poşetler sayesinde, kullanım oranı yüzde 60 azaldı.

     
  • KKTC resmen duyurdu! 1 Haziran’dan itibaren yasaklanıyor!

    DENETLEME YAPILACAK

    KKTC'de getirilecek olan yasaya mağazaların, marketlerin uyup uymadığı Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından denetlenecek.
  • KKTC resmen duyurdu! 1 Haziran’dan itibaren yasaklanıyor!

    BAZI POŞETLER MUAF TUTULACAK

    Plastik poşet yasağından; çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasağa uymayanlar "Alo 123" Çevre Şikayet Hattı'na ihbar edilebilecek.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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