DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC´de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere´den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3´üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.

KIBRIS RUM KESİMİNDE VAKA SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Kıbrıs Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 5 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Böylece, Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 26'ya yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 5 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde, karantinaya alındı. 5 kişinin yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.