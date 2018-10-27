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Her yıl 3 kez yarış düzenlediklerini hatırlatan Berberoğlu, "Şu anda 'Cumhuriyet Rallisi' ismini verdiğimiz bu yarış, bunların üçüncüsü oluyor. Bu yarışta Türkiye şampiyonunu belirleyeceğiz. 1'inci, 2'inci ve 3'üncü arasındaki zaman farkı çok az. Dolayısıyla son derece heyecanlı, iddialı ve çekişmeli bir yarış olacak." diye konuştu.