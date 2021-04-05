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“Klasik Müziğin Ustaları” Borusan Sanat'ta

Borusan Sanat bu hafta, 8 Nisan'da şef Cem Mansur'u konuk ediyor. 11 Nisan'da ise borusansanat.tv’de BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal’ın yönetiminde, solist viyolonselci Camille Thomas’nın eşlik edeceği “Klasik Müziğin Ustaları” başlığını taşıyan konser izleyicilerle buluşacak.

“Klasik Müziğin Ustaları” Borusan Sanat'ta

Dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayarak farklı dönem ve stillerine ait eserleri dinleyicileri ile buluşturan Borusan Klasik, bu hafta da sanatseverlere keyifli bir program hazırladı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),deneyimli şef Cem Mansur yönetimindeki yeni konseriyle neo-klasik müzik hareketinin önemli eserlerden oluşan repertuvar ile dinleyicilerine ulaşıyor.

Başarısı tüm dünyaya yayılan deneyimli şef Cem Mansur yönetimindeki BİFO, modern çağ Avrupası’nın üç farklı coğrafyasından üç usta isim olan Ligeti, Respighi ve Stravinsky’nin, geçmiş çağlara ve yerel renklerle danslara övgü niteliğini taşıyan üç yapıtını seslendirecek.
8 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te canlı yayınlanacak konser öncesinde, saat 13.40’ta Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine söyleşileriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Gürer Aykal ve Camille Thomas borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. 11 Nisan Pazar günü saat 11.30’da “Klasik Müziğin Ustaları” başlığını taşıyan konserde, onursal şef Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, viyolonselci Camille Thomas’ı ağırlıyor. Daha önce 4 Şubat’ta Borusan Klasik’te canlı yayınlanan ve dinleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan konser, bu defa ekranlarda izleyiciler ile buluşuyor.

Konserde, başta Fransa ve Belçika olmak üzere Avrupa’daki seçkin orkestralarla konserler vermiş yıldız sanatçı Thomas, 1730 yılına ait bir Stradivarius ile Robert Schumann’ın konçerto repertuvarına kazandırdığı nadir incilerden biri olan La minör Konçertosu’nu seslendirilecek. Konser ayrıca, Türkiye’de çağdaş müziğin üretimi ve eğitimi üzerine yeri doldurulamayacak emekler vermiş olan değerli bestecimiz ve eğitmenimiz Muammer Sun’un Yaylı Çalgılar Orkestrası için Türküler ve Oyun Havaları alt başlığını taşıyan Demet adlı yapıtı ile başlayacak.


Saat 11.00’de yayınlanacak kayıtta ise Nisan Ak konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.

Zafer Aracagök, Borusan Müzik Evi’nde!

“Borusan Müzik Evi”, takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 9 Nisan Cuma günü saat 23.00’te araştırmacı yazar ve çevirmen Zafer Aracagök’ün daha önce 25 Aralık’ta yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.


CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

8 Nisan 2021 Perşembe 14.00

13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Cem Mansur şef

LIGETI Régi magyar társas táncok (Eski Macar Balo Dansları)

RESPIGHI Gli Uccelli

STRAVINSKY Pulcinella Süiti

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

11 Nisan 2021 Pazar

11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Nisan Ak

“Klasik Müziğin Ustaları”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Gürer Aykal şef

Camille keman ●

SUN Demet - Yaylı Çalgılar İçin Oyun Havası

SALIERI Prima La Musica e Poi Parole Uvertürü

MOZART Der Schauspieldirektor Uvertürü, KV 486

SCHUMANN Viyolonsel Konçertosu, La minör, Op. 129 ●

PROKOFIEV 1. Senfoni, Re Majör, Op. 25, “Klasik”

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