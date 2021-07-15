Finali Hyun Sook Tekin yaptı 0:00 / 0:00

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Anadolu'nun en uzun soluklu festivallerine ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, 28 - 30 Haziran tarihlerinde NG Afyon'un bahçesinde gerçekleşen 21'nci Afyonkarahisar Caz Festivali'nin ardından 9 - 14 Temmuz tarihlerinde 20'nci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ile konuklarını ağırladı. Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Baskadem'in üstlendiği festival, altı gün boyunca NG Afyon'da gerçekleşti.

Natalie Topercerava (keman) ve Pavol Prazenica (piyano) ikilisinin açılış konseri ile başlayan festival, ikinci gününde Eva Krestová, Lilian Tonella Tüzün konserleri ile devam etti. Festivalin üçüncü gününde Panarp Projesi ve Tiriole sahnedeydi. 20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, dördüncü gününde Günay Tuzkaya ve Ersoy Saklıca konserlerine ev sahipliği yaptı ve beşinci gününde Yeşilçam'ın en beğenilen şarkılarından oluşan repertuarı barındıran "Unutulmaz Film Şarkıları" ile devam etti.

Bu yıl 20.’si düzenlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 1978 yılında Güney Kore'de doğan ve piyano eğitimine 6 yaşında başlayan Hyun Sook Tekin'in kapanış konseriyle sona erdi. NG Afyon'da müzikseverleri buluşturan festival birçok ünlü müzisyeni sahnesinde ağırlayarak eşsiz bir müzik deneyimi sundu.