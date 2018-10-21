Klasik müzik klasik müzik olalı böyle zulüm görmedi!

Ünlü Letonyalı orkestra şefi Andris Nelsons'un yönettiği Leipzig Gewandhaus Orkestrası geçtiğimiz perşembe akşamı İsveç'in Malmö kentindeki konserinde Mahler'in 5. Senfonisi'nin icra etmeye başladığında seyirciler kendilerini müziğin büyüsüne kaptırmış huşu içinde onları dinliyordu.

Leipzig Gewandhaus Orkestrası

Orkestra eserin en coşkulu bölümüne giriş yaparken orta sıralarda bir hareketlenme oldu. Bir adam, yanında çiğnediği sakızın kağıdını hışırdatan kadının elinden hışımla kağıdı alıp yere fırlattı. Bu bir anlık kargaşanın ardından çevrelerinde oturanların şaşkın bakışları arasında müziği dinlemeye devam etti.

KONSER SONU OLAN OLDU

Orkestra yaklaşık 70 dakika daha Mahler'in eserini çaldı. Son nota da çalınıp konser bittiği anda seyirciler orkestrayı alkışlamaya hazırlanırken sakız çiğneyen kadın, elinden sakız kağıdını alıp yere fırlatan adama bağırıp okkalı bir tokat attı. Gözlüğü yere fırlayan adam hemen yumrukla karşılık verdi.

Şef Nelsons ve orkestra elemanları ne olduğunu anlamadan kadınla adam koltukların arasında tekme tokat birbirine girdi. Kadının yanındaki adam da kavgaya girdiği. Kadına vuran adamın yakasına yapışıp yumruklamaya başladı.

Orkestrayı alkışlamaya hazırlanan seyirciler her şeyi unutup kavgayı ayırmaya koştu.

Bir süre sonra kadınla adam birbirlerinden uzaklaştırıldı. Ve kavga bitti.

Gustav Mahler

VERDİ KONSERİ VAR AMAN DİKKAT

Konser sonrası bir açıklama yapan konser salonunun iletişim müdürü Anna-Maria Havskogen, bu olayın klasik müzik konserlerinde görgü kuralları ve doğru davranış hakkında insanları bilgilendirmek için bir fırsat olduğunu söyledi: "Bir hokey ya da futbol maçında bir bira ya da kahve içmek ve küçük aperatifler yemek harika olabilir. Ama dünya klasında akustiğe sahip bir konser salonunda, hışırdayan paket kağıtları getirmek uygun değildir.”

Havskogen, 1-2 Kasım'da Verdi'nin Requiem'inin seslendirileceği konser için de seyircileri uyardı: "Aman dikkat bu konser seyircilerde son derece güçlü hisler uyandırabilir bu yüzden de riskli olabilir!"

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