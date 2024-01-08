Klasik turistik rotadan sapmak: Avrupa'nın az bilinen gezilecek yerleri

Portekiz’de bulunan Orta Çağ'dan kalma bu romantik kale, çok renklidir. Almanya Kralı II. Ferdinand bu sarayı Portekiz Kraliçesi II. Maria için yaptırdı. Parlak sarılar, canlı kırmızılar ve mavi rengiyle bu kalenin dış tasarımı dikkat çekiyor. 1854 yılında tamamlanan kale, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ve Portekiz'in Yedi Harikasından birisidir.

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KJERAGBOLTEN

Norveç’teki Lysefjord'da iki uçurum arasındaki yarıkta bulunan ve hareketsiz bir kayanın adı "Kjeragbolten"’dir. Bu kayaya yürüyüş herhangi bir özel ekipman gerektirmese de iyi çizmeler giymenizde ve bol su götürmenizde fayda var. Ayrıca, Amerikalı metal grubu Dream Theatre bile kayanın resmini albüm kapağı olarak kullandı.