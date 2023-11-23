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        Haberler Televizyon KLASİK VE MODERN KAPIŞMASI | MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef haftanın eleme adayları kim?

        MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: İşte 23 Kasım MasterChef'te yaşananlar!

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam yarışmacılar modern ve klasik yemek teması ile dokunulmazlık heyecanı yaşıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 23 Kasım 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:10
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        MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu klasik ve modern temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 23 Kasım 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...

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        22 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluştu ve düello şeklinde oynandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

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        22 KASIM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Esra ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Esra 3. eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. Haftanın 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Alican oldu.

        MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI

        İlk eleme adayı Barbaros, ikinci eleme adayı da Dilara oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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