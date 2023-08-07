Kleopatra gerçekten yılan ısırmasından mı öldü?

Dramatik kostümleri, muhteşem manzarası, savaş zamanı ittifaklarının ve ihanetlerinin heyecanıyla Shakespeare tarafından yazılan Kleopatra filminde, kahramanın yılan ısırmasıyla kendini öldürdüğü trajik bir çifte intihar yer alır.

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KLEOPATRA KİMDİR?

Kleopatra VII Philopator, MÖ 51'den 30'a kadar Mısır'ın Ptolemaios krallığının kraliçesiydi. Jül Sezar'ın ve daha sonra Mark Anthony'nin kalbini büyüleyen katı kuralı, zekası ve güzelliği ile ünlüydü. O, Büyük İskender'in generali Ptolemy (dolayısıyla Ptolemaic) tarafından eski kişinin ölümü üzerine kurulan hanedana aitti ve bu nedenle teknik olarak bir Makedondu.

En cesur Romalılardan ikisini fetheden baştan çıkarıcı güzelliğiyle Hollywood'un benimsemeye devam ettiği femme fatale kinayesini somutlaştırdığı iddia ediliyor (anlatı, bir hükümdar olarak hünerinden ziyade bir kadın olarak güzelliği etrafında dönüyor.)