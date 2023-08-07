Kleopatra gerçekten yılan ısırmasından mı öldü?
Tarihin en güçlü kadınlarından olan Kleopatra, daha çok güzelliğiyle nam salsa da şehvet dolu aşk hayatı ve trafik ölümü hala dikkat çeken konular arasında yer almaya devam ediyor. Kleopatra'nın yaşam ve aşk hikayesi kadar hazin sonu da oldukça ilgi çekici! Peki, Kleopatra gerçekten yılan ısırmasından mı öldü?
Dramatik kostümleri, muhteşem manzarası, savaş zamanı ittifaklarının ve ihanetlerinin heyecanıyla Shakespeare tarafından yazılan Kleopatra filminde, kahramanın yılan ısırmasıyla kendini öldürdüğü trajik bir çifte intihar yer alır.
KLEOPATRA KİMDİR?
Kleopatra VII Philopator, MÖ 51'den 30'a kadar Mısır'ın Ptolemaios krallığının kraliçesiydi. Jül Sezar'ın ve daha sonra Mark Anthony'nin kalbini büyüleyen katı kuralı, zekası ve güzelliği ile ünlüydü. O, Büyük İskender'in generali Ptolemy (dolayısıyla Ptolemaic) tarafından eski kişinin ölümü üzerine kurulan hanedana aitti ve bu nedenle teknik olarak bir Makedondu.
En cesur Romalılardan ikisini fetheden baştan çıkarıcı güzelliğiyle Hollywood'un benimsemeye devam ettiği femme fatale kinayesini somutlaştırdığı iddia ediliyor (anlatı, bir hükümdar olarak hünerinden ziyade bir kadın olarak güzelliği etrafında dönüyor.)
MARK ANTHONY İLE ÖNCE MÜTTEFİK SONRA AŞIK OLDU
Sezar'ın öldürülmesinin ardından, Roma'da suikastçıları (Brutus ve Cassius) ile İkinci Triumvirlik olarak adlandırılan destekçileri (Mark Anthony, Octavian ve Lepidus) arasında bir güç mücadelesi çıktı. Her iki taraf da diğerlerini yenmek için Mısır'dan yardım istedi. Sezar tarafından koruma olarak Roma lejyonları sağlanan Kleopatra, ikincisine destek göndermeye karar verdi.
İkinci Triumvirlik galip geldi ve Mark Anthony, Kleopatra'yı Tarsus'a davet etti. Tanrıça İsis'in cübbesiyle şehre yelken açtığında, ona aşık oldu. (Felaket) çift böyle ortaya çıktı. Mark Anthony, tacını korumaya ve rakiplerini ortadan kaldırmaya söz vererek Kleopatra'nın hizmetine söz verdi.
Mısır'ın gerçek bir kraliçesi olarak, aklında güç ve devlet çıkarları vardı.
YILAN ISIRMASINDAN ÖLDÜĞÜ DOĞRU MU?
Kleopatra ve sevgilisi Mark Anthony'nin yenilgisi Aktium Muharebesi'nde belirginleştiğinde, Octavian liderliğindeki bir Roma ordusu, Romalıların elinde acımasız bir gelecek beklentisiyle kapılarına sadece birkaç ay sonra geldi ve bununla birlikte Kleopatra intihar etti. Firavunun gururu, onun Octavian'a teslim olmasını engelledi.
Octavian ile tanıştığında, bir kayıt, "Bir zafere götürülmeyeceğim" diyerek, bir savaş ganimeti muamelesi görmek istemediğini ileri sürdüğünü belirtiyor. Bu belki de Roma'yı zafere götüren generalin veya liderin başarısının bir Roma sivil ve dini geleneği olan Octavianus'un Zaferi'nde (onun tarafından esir alınan çocukları kesinlikle öyleydi) teşhir edildiğine dair duyduğu söylentilere bir göndermedir.
Kleopatra'nın intihar ettiğini ve yenilgiye karşı ölümü tercih ettiğini düşünen Mark Anthony, kılıcını kendine sapladı. Bununla birlikte, hala hayattaydı ve ancak onu mumyaladıktan sonra gerçekten kendini öldürmeye çalıştı. Kleopatra'nın sonu görünüşe göre zehirli bir yılan tarafından getirilmişti. Muhtemelen bir yılan veya Mısır kobrasının ısırmasından öldü. Bunların her ikisi de Kleopatra'nın ilişkilendirildiği sembollerdi, birincisi kraliyetle, ikincisi de ilahiyatla bağlantılıydı.
İmgelerde ve edebiyatta yılanın devam eden kullanımı, popüler bilincimizde Kleopatra'nın ölüm nedenini sağlamlaştırdı.
Kleopatra'yı öldürenin yılan olup olmadığını belirlemenin bir yolu yok, ancak Kleopatra muhtemelen zehirlenerek ölmüştür.
BİR YILAN ISIRIĞININ ONU ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR Mİ?
Hikaye, genellikle kobra olarak anılan yılanın Kleopatra'ya bir sepet incirle kaçırıldığı yönündedir. O, iki hizmetçisiyle birlikte ısırığından öldü. Bununla birlikte, bir kobranın normal uzunluğunun onu bir sepet içinde saklamayı neredeyse imkansız kılacağı düşünüldüğünde, bu teori neredeyse tamamen çürütüldü. Vücudunun yakınında yılan bulunamadı ve doktoru ölüm nedenini belirtmedi. Bununla birlikte, bazı kaynaklara göre, zehri iğneyle enjekte etmesiyle açıklanabilecek delme yaraları vardı.
Gerçekleşmiş olsa bile, yılanların genellikle yalnızca tehlikede oldukları bu nadir durumlarda zehirli darbeler yaptıkları göz önüne alındığında, üç kişinin bir yılanın ısırığından ölme olasılığı çok düşüktür. Kobra ve yılan ısırıklarının çoğu "kuru"dur. Daha etkili ve erişilebilir zehirlerin (belki bir parça baldıran otu?) karışımından ölmüş olması çok daha olasıdır.
KESİN OLARAK BİLDİĞİMİZ TEK ŞEY İNTİHAR ETTİĞİ!
Kleopatra, yaşamı boyunca tartışmalı bir figürdü ve yüzyıllardır dünyanın hayal gücünü ele geçirdi. Bununla birlikte, antik tarihte, hayatları etraflarındaki erkeklerle ve erkeklerle ilişkileri tarafından kapsanmayan birkaç etkili kadından biri olarak kendini kanıtladı. Karmaşık sosyal, politik ve kişisel alanlarda manevra yaparak, kendisi için rezil bir niş yaratmayı başardı. Hem gücü hem de efsanevi güzelliğiyle bugüne kadar yadsınamaz bir cazibeye sahip!