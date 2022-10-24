Cildi aydınlatır: Balın içerisinde bulunan alfa hidroksi asitler (AHA) doğal peeling yapmanızı sağlar. Ölü hücreleri kaldırır ve cildinizi aydınlatır.

Işıltı katar: Bal maskesi yapmak cildi aydınlatır ve ışıltılı bir görünüme kavuşturur. Balı doğrudan maske olarak uygulayabilir ya da süt, yoğurt gibi ürünlerle karıştırarak yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Dudak kremi: Yumuşatma özelliği dudaklarda da etkili olan bal, içerisindeki minerallerin, enzimlerin ve antioksidanların gücü sayesinde en iyi nemlendiriciler arasında ilk sıralardadır.