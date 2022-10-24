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Kleopatra’nın cilt sırrı ortaya çıktı! Kırışıklıkları yok ediyor, cildi kadife gibi yapıyor!

Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın güzelleşmek için her gün kullandığı bazı rutinler vardı. Özellikle eşek sütü sabunu kullandığı bilinen Kraliçe'nin bir sırrı daha ortaya çıktı!

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  • Kleopatra’nın cilt sırrı ortaya çıktı! Kırışıklıkları yok ediyor, cildi kadife gibi yapıyor!

    Kraliçe Kleopatra'nın güzellik için yaptığı rutin bakımlarında bulunan bazı adımlar, gün yüzüne çıkmaya halen devam ediyor. İşte Mısır Kraliçesi'nin cildini kadife gibi yapan bileşen...
  • Kleopatra’nın cilt sırrı ortaya çıktı! Kırışıklıkları yok ediyor, cildi kadife gibi yapıyor!

    BALIN FAYDALARI NEDİR?

    Balın bilinen faydaları şu şekildedir;

    Kolesterolü düzenler,

    Doğal tatlandırıcı görevi görür,

    Kilo vermenizde yardımcı olur,

    Enerji verir,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Anti-kanserdir,

    Beyni güçlendirir,

    İshali keser,

    Vitamin açısından oldukça zengindir,

    Antiseptik özelliği vardır,

    Cildi temizler,

    Enfeksiyonlarda kullanılır.
  • Kleopatra’nın cilt sırrı ortaya çıktı! Kırışıklıkları yok ediyor, cildi kadife gibi yapıyor!

    BALIN CİLDE FAYDALARI

    Cildi derinlemesine temizler: Neredeyse çoğu kozmetik ürününün içerisinde temel bileşen olarak görülen bal bulunur. Çünkü bal cildi temizler ve nemlendirerek yumuşatır. Doğal nemlendirici olan bal, havada bulunan nemi de cilde çeker. Cilt kuruluğunu önler.

    Gözenek temizler: Gözeneklerdeki kiri en iyi temizleyen ürünlerden biri baldır. Balın içerisinde cildinizi sivilce, akne ve siyah noktalardan kurtaracak antioksidanlar, antiseptik ve antibakteriyel özellikler bulunur. 

    Güneş yanığında etkilidir: Yanık tedavisinde en çok tercih edilen ürünlerden biri baldır. Bal yanık iltihabını azaltır ve hasarlı dokuları iyileştirir. 
  • Kleopatra’nın cilt sırrı ortaya çıktı! Kırışıklıkları yok ediyor, cildi kadife gibi yapıyor!

    Cildi aydınlatır: Balın içerisinde bulunan alfa hidroksi asitler (AHA) doğal peeling yapmanızı sağlar. Ölü hücreleri kaldırır ve cildinizi aydınlatır. 

    Işıltı katar: Bal maskesi yapmak cildi aydınlatır ve ışıltılı bir görünüme kavuşturur. Balı doğrudan maske olarak uygulayabilir ya da süt, yoğurt gibi ürünlerle karıştırarak yüzünüze uygulayabilirsiniz.

    Dudak kremi: Yumuşatma özelliği dudaklarda da etkili olan bal, içerisindeki minerallerin, enzimlerin ve antioksidanların gücü sayesinde en iyi nemlendiriciler arasında ilk sıralardadır.
  • Kleopatra’nın cilt sırrı ortaya çıktı! Kırışıklıkları yok ediyor, cildi kadife gibi yapıyor!

    BALIN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Bal konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

    1 yaşından küçük çocuklara yedirilmemelidir,

    Fazla kilolu olan kişiler tüketmemelidir,

    Aşırı tüketimde kusma, ateş, baş dönmesi görülebilir,

    Kilo aldırır,

    Şeker hastalarının tüketmeleri önerilmez.

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