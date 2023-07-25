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        Haberler İş-Yaşam Klima satışları yüzde 125 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Klima satışlarında yüzde 125 artış

        E-ticaret platformu Trendyol, platform üzerinden yapılan klima satışlarının temmuzda bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 arttığını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:33
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        Klima satışları yüzde 125 arttı
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        E-ticaret platformu Trendyol, klima satışlarına yönelik verilerini açıkladı. Verilen bilgiye göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle klima satışlarında artış yaşandı. Trendyol üzerinden klima satışları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 arttı. Vantilatör satışlarında geçen seneye oranla yüzde 320’lik artış yaşandı.

        Sıcak havalar, konforlu ve serin bir iç mekan iklimi sağlamak isteyenlerde klima talebini artırdı. İhtiyacı karşılamak için güvenilir ve enerji verimli klimaları kullanıcıları ile buluşturan Trendyol’un verilerine en çok klima satın alan şehirler ise üç büyük ilin dışında Antalya, Muğla, Bursa oldu.

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        VANTİLATÖR TALEBİ YÜZDE 320 ARTTI

        Serin ve konforlu alanlarda zaman geçirmek isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geniş ürün yelpazesi sunan Trendyol, farklı marka ve kapasitelerde klima ve vantilatör ürünlerini müşterilerin beğenisine sunuyor.

        Vantilatör satışlarında geçen seneye oranla yüzde 320'lik artış yaşanırken portatif hava soğutucu satışlarında da yüzde 150'lik artış gerçekleşti.

        Trendyol, teknolojik ve fonksiyonel özellikleri bakımından her türlü mekâna ve her türlü ihtiyaca yönelik klima çeşitleri sunuyor.

        Klima çeşitliliği açısından duvar tipi, mobil, salon tipi ve kaset tipi klima olmak üzere alternatifleriyle her alanda çözüm üretiyor.

        Trendyol'da en çok tercih edilen klima tipi 12.000 BTU klimalar olurken bunu 18.000 BTU klimalar takip ediyor.

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