Klima ünitesi yangın çıkardı!

Avcılar’da klima ünitesindeki patlama yangına neden oldu Avcılar'da iki katlı binanın birinci katında bulunan klima ünitesinin patlaması yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.08.2024 - 20:53 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:56 facebook

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