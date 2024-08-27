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        Haberler Gündem 3. Sayfa Klima ünitesi yangın çıkardı! | Son dakika haberleri

        Avcılar’da klima ünitesindeki patlama yangına neden oldu

        Avcılar'da iki katlı binanın birinci katında bulunan klima ünitesinin patlaması yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:53 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:56
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        Klima ünitesi yangın çıkardı!
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        Avcılar'daki yangın, saat 17.45 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Muhtar Kazım Akgül Caddesi’nde bulunan iki katlı binanın birinci katında çıktı.

        İddiaya göre dairede bulunan klima ünitesinin patlamasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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