AVRUPA'DA AÇIK ARTIRMA REKORU KIRDI

Sothebys'den yapılan açıklamada, "Öldükten sonra stüdyosundaki şövalenin üzerinde bulunan bu büyüleyici figür tasviri, Klimt'in renk ve biçime yeni bir yaklaşım keşfettiğini ortaya koyuyor ve gücünün doruğundaki bir sanatçının başyapıtıyla sonuçlanıyor.

Telefonda ve odada dört müşteri arasında geçen on dakikalık bir açık artırma savaşının ardından tablo 85,3 milyon sterline yükselerek Avrupa'da bir sanat eseri ve Gustav Klimt için yeni bir açık artırma rekoru kırdı. Aynı zamanda bugüne kadar açık artırmada satılan portreler arasında en yüksek ikinci fiyat oldu" denildi.