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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Klinik Psikologdan canlı yayında intihar çığlığı: Ölüm saatime son 5 saat

Gül Çörüş. Bir klinik psikolog. Bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında bu akşam 22.00’de canlı yayında intihar edeceğini söyledi. ‘Pasif direniş. Ölüm saatime son 5 saat’ mesajıyla endişe yarattı

Gül Çörüş

Çörüş’ün korku  yaratan bu paylaşımının ardından Ekşi Sözlük’te de adına onlarca sayfa açıldı.

“TELEVİZYON PROGRAMI VAADİYLE KANDIRILDIM”

Peki özel bir üniversitede akademisyanlik yapan Klinik Psikolog Gül Çörüş’ü bu noktaya ne getirdi? Habertürk’ün ulaştığı Çörüş, iddiaya göre, Sisi lakaplı magazin dünyasının da yakından tanıdığı menajer Seyhan Soylu tarafından kendi kanalında program yapma vaadiyle dolandırıldı. Çörüş’e yapacağı söz konusu sağlık programı karşılığında birtakım sözleşmeler imzalatıldı. Ama program anlaşması bir süre sonra bozuldu. Gül Çörüş Seyhan Soylu’nun sahibi olduğu kanala 6 bin TL ödedi.

KONUK DİYE GİTTİ, ÜRÜN TANITTI

Ancak Gül Çörüş’ün iddiasına göre yaşadıkları bununla sınırlı kalmadı. İddiaya göre, klinik psikolog Gül Çörüş’e, Seyhan Soylu’ya ait Business Chanel Türk adlı kanalda uzman konuşmacı olarak katıldığı programda cinsel gücü arttırıcı ürünün reklamı yaptırıldı. Program sonrasında duruma tepki gösteren Çörüş, Seyhan Soylu’nun koordinatörü tarafından darp edildi.

KANAL İCRALIK OLMUŞTU

Seyhan Soylu’nun daha önce de icra haberlerine konu olan kanalı Business Chanel Türk’le ilgili onlarca mağdur kişi tarafından sayfalar açılmış durumda. Aralarında doktorların da olduğu mağdurlar, farklı konularla ilgili program çekimi vaadi karşılığında 500 ile 1000 TL arasında ücretler ödeyerek dolandırıldıklarını iddia ediyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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