Beşiktaş'la kiralık mukavelesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Karius, ödemeler sebebiyle de Siyah-Beyazlılar'la FIFA'lık olmuştu. Liverpool'a dönmek isteyen Karius, vatandaşı Klopp'la bir görüşme gerçekleştirdi. Alman Hoca, "İstersen tabii ki dönebilirsin ama burada yedek kalacağını bilmelisin. Alisson'un yeri garanti" dedi.
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