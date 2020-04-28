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Klopp'tan Karius'a: Burada yedek kalırsın

Klopp, Liverpool'a dönmek isteyen Karius'a, "Burada birinci kalecim olamazsın. Kabul edersen gel" dedi

Karius

Beşiktaş'la kiralık mukavelesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Karius, ödemeler sebebiyle de Siyah-Beyazlılar'la FIFA'lık olmuştu. Liverpool'a dönmek isteyen Karius, vatandaşı Klopp'la bir görüşme gerçekleştirdi. Alman Hoca, "İstersen tabii ki dönebilirsin ama burada yedek kalacağını bilmelisin. Alisson'un yeri garanti" dedi.

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