Klubi 04 - Jyvaskyla JK maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen maçında Klubi 04 ile Jyvaskyla JK, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 12 puanlı Klubi 04 10. sırada bulunuyor, Jyvaskyla JK 15 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Klubi 04, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Jyvaskyla JK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 413 kodlu maçı oynayanlar; Klubi 04 galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Jyvaskyla JK galibiyet oranı 2.00.

Klubi 04 son haftadaki Jaro müsabasında 2-0 yenildi.

Jyvaskyla JK, KPV karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Klubi 04, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 17 gol yedi.

Jyvaskyla JK, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jyvaskyla JK 11 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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