Kluivert'ın yeni durağı Endonezya
Bir dönem Adana Demirspor'u çalıştıran Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı.
Giriş: 06.01.2025 - 16:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:16
48 yaşındaki Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert'ın yeni adresi belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı.
2+2 yıllık sözleşme imzalanacak Kluivert için 12 Ocak'ta imza töreni düzenlenecek.
48 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi Dünya Kupası elemeleri olacak.
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