Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kluivert'ın yeni durağı Endonezya - Futbol Haberleri

        Kluivert'ın yeni durağı Endonezya

        Bir dönem Adana Demirspor'u çalıştıran Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 16:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kluivert'ın yeni durağı Endonezya!
        ABONE OL

        48 yaşındaki Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert'ın yeni adresi belli oldu.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı.

        2+2 yıllık sözleşme imzalanacak Kluivert için 12 Ocak'ta imza töreni düzenlenecek.

        48 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi Dünya Kupası elemeleri olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!