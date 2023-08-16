Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kluivert: Kendi oyunumuzu oynayacağız - Beşiktaş Haberleri

        Kluivert: Kendi oyunumuzu oynayacağız

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyoruz, başka yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden konsantrasyonla kendi oyunumuzu oynamak zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kendi oyunumuzu oynayacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kluivert, maçın oynanacağı Opus Arena'da düzenlenen basın toplantısında, tarihi öneme sahip bir maça çıkacaklarını belirtti.

        İlk maçın sonucunun kendileri için iyi olduğunu ifade eden Kluivert, yine de konsantrasyonu bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

        Kluivert, kendi oyunlarını oynamaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyoruz, başka yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden konsantrasyonla kendi oyunumuzu oynamak zorundayız. İlk sonucu unutarak kendi oyunumuzu oynamak için maça çıkmamız lazım." diye konuştu.

        Kaleci Goran Karacic de zorlu bir karşılaşma olmasını beklediklerini ifade etti.

        Takımdaki herkesin deneyimli olduğunun altını çizen Karacic, "Zor bir maç bekliyoruz ama biz bir aile olarak her yere gidiyoruz. Bir aile olduğumuzu da sahada göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Akdeniz ekibi, basın toplantısının ardından statta yaptığı antrenmanla maç saatini beklemeye başladı.

        Mavi-lacivertliler, ilk maçta Osijek'i 5-1 yenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı