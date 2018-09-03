Kahramanmaraş'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde bir magandanın silahından çıkan kurşun yine can alıyordu. Dün akşam saatlerinde bağevinin bahçesinde ailesiyle oturan Hasan Taha Tandoğru, sağ kolunda ağrı hissetti. Yardım istediği babası Mehmet Tandoğru, kontrol ettiğinde oğlunun omzuna yakın yerde mermi çekirdeği gördü.

Bunun üzerine Tandoğru çifti çocuklarını otomobille Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahale ile Hasan Taha Tandoğru'nun sağ koluna saplanan mermi çekirdeği çıkartıldı. Küçük çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"BİR SES DYDUK AMA ÖNEMSEMEMİŞTİK"

Mehmet Tandoğru, oğlunun yaralanmadan önce bir ses duyduklarını ancak önemsemediklerini belirterek, "Bağevinde otururken uzaktan bir ses geldi dikkat etmedik ama mermi sesiymiş ve gelip oğlumun koluna isabet etti. Oturduğumuz yerde çocuğumun yaralanmasına sebebiyet verdi" dedi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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