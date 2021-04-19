Koalisyon hükümetinin kurulamadığı İsrail'de başbakanın belirlenmesi için yeni seçim yapılması gündemde

AA

Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen partiler, tekrar bir genel seçim yerine sadece başbakanı seçmek için yeniden sandığa gidilmesini öngören yasa tasarısını dillendirmeye başladı.

Netanyahu'nun da desteklediği belirtilen tasarı meclise sunulur ve kabul edilirse, İsrail'de başbakanlık koltuğuna oturacak ismin belirlenmesi için özel bir seçim yapılacak.

Gündeme gelen tasarıya göre, seçimi kazanan isim başbakan olsa da koalisyon hükümetini yine meclisteki mevcut partilerle görüşerek kurması gerekecek.

Tasarının geçmesi için meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteği gerekirken muhalefet öneriye karşı çıktı. Uzmanlar mevcut tabloda tasarının mecliste kabul edilme şansının çok düşük olduğunu dile getiriyor.

Bununla birlikte yasa tasarısı mecliste kabul edilirse Netanyahu'nun seçimin en güçlü adayı olacağı ifade ediliyor.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde, Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok ve muhalif kanadın bulunduğu blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu'yu 6 Nisan'da koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmişti.

Hükümeti kurmak için yasal olarak 4 Mayıs'a kadar süresi olan Netanyahu, henüz görüşmelerde ilerleme kaydedemedi.

Koalisyon krizlerinin sık sık yaşandığı İsrail'de 1996, 1999 ve 2001'de doğrudan başbakanın seçildiği seçimler yapılmıştı.