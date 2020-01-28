Kobe Bryant'ın ölümü spor, sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu: 'Hissettiğim acıyı anlatmaya kelimeler yetmez'

Getty Images Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers basketbol takımının efsanevi oyuncusu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından, sevenleri Los Angeles'ta efsaneleştiği spor merkezi Staples Center'ın önüne koştu.

Merkezin önüne çiçek bırakan sevenleri arasında ağlayanlar olduğu görüldü.

Spor, sanat ve siyaset camiasından pek çok isim de sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

ABD Millî Basketbol Takımı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyun gerçek bir şampiyonunu yitirdi. Bryant ailesine ve bugün hayatını kaybeden diğer kişilerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

https://twitter.com/usabasketball/status/1221567592327983105

Eski LA Lakers Başkanı ve oyuncusu Magic Johnson, "Arkadaşım, bir efsane, eş, baba, kardeş, Oscar sahibi ve Laker'da tüm zamanların en iyisi gitti. Kabul etmesi zor. Kobe oyunumuzun lideriydi, hem erkek hem de kadın oyuncuların akıl hocasıydı" dedi.

https://twitter.com/MagicJohnson/status/1221560645323124736

NBA'in unutulmaz oyuncusu, 6 kez şampiyonluk yaşayan Michael Jordan yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kobe'nin ve Gianna'nın ölümüyle ilgili korkunç haberlerden şoke olmuş durumdayım. Hissettiğim acıyı kelimeler ifade etmeye yetmez. Kobe'yi seviyordum - benim küçük kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk ve bu sohbetleri özleyeceğim. Sıkı bir rakipti, basketbolun en iyilerinden biri ve itici bir güçtü. Kobe aynı zamanda ailesini çok seven harika bir babaydı ve kızının basketbol sevgisinden büyük gurur duyuyordu. Yvette ve ben Vanessa'ya, LA Lakers'a ve dünya çapındaki baskotbolseverlere bağsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

https://twitter.com/SInow/status/1221565380587552768

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Kobe sahada bir efsaneydi ve bir o kadar anlamlı olacak ikinci yarıya yeni başlıyordu. Gianna'yı kaybetmek bir ebeveyn olarak bize daha da acı veriyor. Michelle ve ben, Vanessa'ya ve tüm Bryant ailesine bu hayal dahi edemediğimiz günde sevgilerimizi ve dualarımızı yolluyoruz" dedi.

https://twitter.com/BarackObama/status/1221552460768202756

Bir dönem LA Lakers'da birlikte forma giydiği oyuncu arkadaşı Shaquille O'Neal, "Yeğenim Gigi'yi ve arkadaşımı, kardeşimi, şampiyon kazanmadaki ortağımı, kankamı kaybettiğim bu trajik ve üzücü anda çektiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum ve özleyeceğim. Bryant ailesine ve diğer kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://www.instagram.com/p/B7zE-AelO-q/

NBA'in en çok sayı atma rekorunu elinde tutan eski ABD'li basketbolcu Kerim Abdül Cabbar, "Pek çok kişi Kobe'yi bir jenerasyonun basketbol oyuncularına ilham veren olağanüstü sporcu olarak hatırlayacak. Ancak ben onu bir sporcudan çok daha fazlası olan bir kişi olarak hatırlayacağım" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/kaj33/status/1221543886767579136

Bryant'ın eski takım arkadaşı Pau Gasol'un paylaştığı mesaj şöyle: "Yıkılmaktan da öte bir haldeyim... Ağabeyim... İnanamıyorum"

https://twitter.com/paugasol/status/1221538421363089409

NBA tarihinin en aykırı kişiliklerinden biri, 5 kez şampiyonluğa ulaşmış oyuncu Dennis Rodman, "Arkadaşım Kobe Bryant'ın ölümünü öğrenmekten büyük üzüntü duyuyorum. Dualarım eşi Vanessa, çocukları ve LA Lakers ailesi ile" dedi.

https://twitter.com/dennisrodman/status/1221522145202917379

Amerikalı basketbolcu Deron Williams, "Söyleyecek kelime bulamıyorum! Kendisine karşı mücadele ettiğim en iyi yarışmacı. Çocukken seni izlerken bile çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

https://www.instagram.com/p/B7y8JvuFC50/

NBA ligi takımlarından Orlando Magic, akşam saatlerinde LA Clippers ile oynayacakları maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.

"Orlando Magic, Kobe Bryant'ın ölümünü öğrenmekten büyük bir üzüntü duyuyor. Bryant ailesine, LA Lakers'a ve bugün meydana gelen trajedide hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyoruz."

https://twitter.com/OrlandoMagic/status/1221535975207309318

ABD Başkanı Donald Trump, Kobe Bryant hakkında birden fazla taziye mesajı paylaştı. İlk mesajında "korkunç bir haber" ifadelerini kullanan Trump, ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kobe Bryant, tüm zamanların en iyi basketbol oyuncularından biri olmanın yanı sıra, hayatına daha yeni başlıyordu. Ailesini çok seviyordu ve gelecek için arzuları vardı. Güzel kızının, Gianna'nın kaybı, bu anı daha da kahredici yapıyor."

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1221582230008619016

Eski basketbolcu Tony Parker birlikte görüldükleri bir fotoğrafla birlikte, "Bu haber beni çok üzdü, sen gerçek bir efsaneydin, ve dosttun. Huzur içinde yat Kobe Bryant, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/tonyparker/status/1221527048771883008

Chicago Bulls takımı ile 6 kere NBA şampiyonu olan Scottie Pippen, "Dondum kaldım. Kelimeler tarif etmeye yetmez. İnanılmaz üzücü ve trajik bir gün" dedi.

https://twitter.com/ScottiePippen/status/1221521765328936962

Philadelphia 76ers basketbol takımının oyuncularından Joel Embiid, Bryant'ı izledikten sonra basketbolcu olmaya karar verdiğini yazdı:

"Nereden başlayacağımı bile bilemiyorum. Basketbol oynamaya, 2010 finallerini izledikten sonra KOBE sayesinde başladım. Daha önce basketbol maçı hiç izlememiştim ve bu finaller hayatımın dönüm noktası oldu. KOBE GİBİ OLMAK İSTEDİM. Şu an ÇOK ÜZGÜNÜM!!!!"

https://twitter.com/JoelEmbiid/status/1221526990840377344

Sekiz Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt, Bryant ile birlikte çekildiği fotoğrafın üzerine, "Hâlâ inanamıyorum" notunu düştü.

https://twitter.com/usainbolt/status/1221527787225436160

Amerikalı rap sanatçısı Kanye West, "Kobe, seni seviyoruz kardeşim. Ailen için dua ediyoruz ve yaşadığın ve verdiğin ilham için şükrediyoruz" dedi.

https://twitter.com/kanyewest/status/1221558611320528896

Miami Heat ile 3 kez NBA şampiyonluğuna ulaşan Dwayne Wade, "Hayır, Tanrım, lütfen, hayır" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/DwyaneWade/status/1221520699761651713