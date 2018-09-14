Kobe - Gamba Osaka düellosu

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Kobe, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Gamba Osaka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Kobe 36 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Gamba Osaka 24 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Kobe, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gamba Osaka son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 302 kodlu maçı oynayanlar; Kobe galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.30, Gamba Osaka galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kobe önceki hafta Gamba Osaka mücadelesinde 2-0 yenildi.

Gamba Osaka, Kobe karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kobe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Kobe, kendi sahasında 18 gol attı, 16 gol yedi.

Gamba Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Gamba Osaka, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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