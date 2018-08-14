Kobe - Hiroshima karşılaşma önü

Japonya J1 Lig maçında Kobe ile Hiroshima, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Kobe 32 puanla 4. sırada, Hiroshima 48 puanla 1. sırada bulunuyor. Kobe son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Hiroshima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 516 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kobe kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Hiroshima sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Kobe son haftadaki Shimizu müsabasında 1-3 yenildi.

Hiroshima ise Kashiwa maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kobe, 17 gol attı ve 13 gol yedi.

Hiroshima, dış sahada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hiroshima 17 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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