Kobe - Iwata sahaya çıkıyor

Kobe ve Iwata, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Kobe 29 puanla 5. sırada, Iwata 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Kobe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 294 kodlu maçı oynayanlar; Kobe galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Iwata galibiyet oranı 3.00. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Kobe önceki hafta Shimizu mücadelesinde 1-3 yenildi.

Iwata ise Kashima maçında 0-0 berabere kaldı.

Kobe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kobe, kendi sahasında 15 gol attı, 12 gol yedi.

Iwata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Iwata, 8 gol atarken 6 gol yedi.

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