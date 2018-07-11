Kobe - JEF United Chiba düellosu

Kobe ve JEF United Chiba, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Kobe son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. JEF United Chiba son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 534 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kobe kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, JEF United Chiba sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Kobe önceki hafta JEF United Chiba mücadelesinde 1-0 kazandı.

JEF United Chiba ise Kobe maçında 1-0 yenildi.