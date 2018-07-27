Kobe - Kashiwa maçı öncesi rakamlar

Kobe ve Kashiwa, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Kobe 25 puanla 6. sırada, Kashiwa 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kobe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kashiwa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 275 kodlu maçı oynayanlar; Kobe galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Kashiwa galibiyet oranı 2.40. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Kobe önceki hafta Shimizu mücadelesinde 1-3 yenildi.

Kashiwa ise Hiroshima maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kobe, 14 gol attı ve 12 gol yedi.

Kashiwa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kashiwa, 12 gol atarken 16 gol yedi.

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