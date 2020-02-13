Kobe ve kızına gizli cenaze

26 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant ve kızı

Gigi’nin cenaze töreninin 7 Şubat tarihinde ailesi tarafından gizlice yapıldığı ortaya çıktı. Entertainment Tonight’ın haberine göre,

Kobe’nin eşi Vanessa ve 3 kızının özel isteğiyle cenaze töreni Kaliforniya’daki Corona Del Mar’daki Pacific View Memorial Park’ta

yapıldı. Basına sızdırılmayan törene dair bilgi paylaşılmadı. Bilindiği üzere Kobe ve Gigi'nin cenaze töreni 24 Şubat Pazartesi günü Los Angeles Lakers’ın ev sahipliği yaptığı Staples Center'da yapılacak.