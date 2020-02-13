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HaberlerBasketbol

Kobe ve kızına gizli cenaze

26 Ocak'ta helikopter kazasında kızı Gigi ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın cenaze töreninin 24 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak eşi Vanessa Bryant'ın özel isteğiyle Kobe ve Gigi'nin cenaze töreninin 7 Şubat'ta gizlice Kaliforniya'daki Corona Del Mar'daki Pacific View Memorial Park'ta yapıldığı iddia edildi

Kobe Bryant

26 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant ve kızı
Gigi’nin cenaze töreninin 7 Şubat tarihinde ailesi tarafından gizlice yapıldığı ortaya çıktı. Entertainment Tonight’ın haberine göre,
Kobe’nin eşi Vanessa ve 3 kızının özel isteğiyle cenaze töreni Kaliforniya’daki Corona Del Mar’daki Pacific View Memorial Park’ta
yapıldı. Basına sızdırılmayan törene dair bilgi paylaşılmadı. Bilindiği üzere Kobe ve Gigi'nin cenaze töreni 24 Şubat Pazartesi günü Los Angeles Lakers’ın ev sahipliği yaptığı Staples Center'da yapılacak.

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