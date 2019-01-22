VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 10 Ocak'ta duyurulan, 13 bankanın katıldığı KOBİ Değer Paketi kapsamında bankaya 10 günde 7 bin şirketin başvurduğunu söyledi. Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmelere finansman imkanı sağlayacak olan, toplam 20 milyar TL büyüklüğündeki KOBİ Değer Paketi 13 banka tarafından hazırlanmıştı.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan "Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı." dedi.

'ANA PARA BORCUNU BİR DEFADA YA DA 1 YIL İÇİNDE ÖDEYENDEN FAİZ ALMIYORUZ'

VakıfBank'ın 14 Ocak'ta açıkladığı bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile takipteki ticari kredi faizlerinin sıfırlanmasını içeren "Yanındaki Güç Paketi" kampanyasını da değinen Özcan, yeni paket çalışmaları olduğunu, yakında bunları açıklayacaklarını ifade etti. Özcan "Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1.10 faizle kredi imkanı sağladık. Kredi borcu miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0.98 faiz oranı veriyoruz" dedi. Özcan yasal takipteki Vakıfbank müşterileri için "Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım" dediklerini aktardı.

'BAŞKA PAKET ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Bankacılık sektörünün elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, "Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz. Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz" diye konuştu. Özcan "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk" ifadesini kullandı.