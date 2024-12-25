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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim KOBİ'lerin teknolojik yetkinliklerini artıracak desteklerde yeni dönem başlıyor - Teknoloji Haberleri

        KOBİ'lerin teknolojik yetkinliklerini artıracak desteklerde yeni dönem başlıyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) teknolojik yetkinliklerini artırmak üzere TÜBİTAK aracılığıyla devreye aldığı Sanayi AR-GE ve KOBİ AR-GE Başlangıç programlarında yeni destek dönemi 2 Ocak'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:00
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        Teknolojik yetkinlikleri artacak
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        KOBİ'lerin proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleri çeşitli programlarla destekleniyor.

        Bu kapsamda, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) aracılığıyla Sanayi AR-GE Destek Programı ile KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'nda her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki çağrıya çıkılıyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yapılan hazırlıklarla yeni yılın yol haritası çizildi. İki destek programında açılacak çağrılara başvurular 2 Ocak 2025'te başlayacak. Sanayi AR-GE çağrısı için ön kayıt başvurusu 24 Mart, kapanış tarihi 26 Mart olarak belirlendi. KOBİ AR-GE çağrısı için ise tarihler sırasıyla 17 Mart ve 19 Mart olacak.

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        Çağrılara başvurular "eteydeb.tubitak.gov.tr" adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODIS) üzerinden yapılabilecek.

        Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılacak. Kuruluşun AR-GE çalışmasına katkı vermemesi, proje ekibinde lisans derecesine sahip personelin bulunmaması ve sunulan bilgilerin yetersizliği gibi çeşitli sebepler olması halinde proje teknolojik yeterlilik değerlendirmesine alınmaksızın reddedilecek.

        YENİ PROJELER İÇİN YETKİNLİK KAZANDI

        Çağrılar kapsamında proje önerileri, firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması, müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi, aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ'lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi kriterlerine göre değerlendirilecek.

        Ayrıca üniversite işbirliğiyle proje geliştirilmesi, üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi ve yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi unsurları da dikkate alınacak.

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        Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin desteklenen projeleriyle firmaların, uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi, yurt dışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma‐teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite işbirliğiyle AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanıyor.

        KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı ise söz konusu firmaların proje esaslı araştırma‐teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, AR-GE nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, AR-GE ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması, ortak ya da tek başına sistematik AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması konularına odaklandı.

        YÜZDE 75'E KADAR DESTEK

        Sanayi AR-GE Programı'nda destekler 24 ay, KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'nda 18 ay süreyle geçerli olacak. Programlarda destek oranı yüzde 75'i bulacak.

        İşletmelerin personelden seyahate, alet, teçhizat ve yazılımdan malzeme ve sarf giderlerine, danışmanlık ve hizmet alımlarından AR-GE hizmet giderlerine kadar çeşitli harcamalarına destek verilecek.

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