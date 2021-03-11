KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülen ve işletmelerle KOBİ'lerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan "Rekabetçi Sektörler Programı"nın tanıtım etkinliği 15-16 Mart'ta yapılacak.

KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor
AA

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülen ve işletmelerle KOBİ'lerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan "Rekabetçi Sektörler Programı"nın tanıtım etkinliği 15-16 Mart'ta yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Ankara'da düzenlenecek.

"Etkisi ve Ötesi" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, programın ikinci döneminde destek alan projelerin faydalanıcıları, iki gün boyunca uzmanlarla birlikte programın ve projelerin ülke ekonomisine etkilerini ve gelecek dönemde yapılacakları masaya yatıracak.

2007'de uygulanmaya başlanan ve iki dönemde yaklaşık 800 milyon avro bütçeyle 87 projenin geliştirildiği Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönem çalışmaları hızla devam ediyor.

Tanıtım etkinliğinde, Türkiye'deki işletmelerin rekabet gücünü artırma yolları konuşulacak, teknolojik gelişmeler ışığında yol haritası oluşturulacak. Kovid-19 salgını sonrası daha da önemli hale gelen dijital dönüşüm, salgının getirdiği zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri de toplantıda ele alınacak konular arasında olacak.

- Türkiye ile AB'nin sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri konuşulacak

Bakan Varank, toplantının ilk gününde, "Yenilik ve Teknoloji: Yeni zorluklar ve yeni projeler" başlıklı bir konuşma yapacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da toplantıda, Avrupa'nın rekabet gücünü ve yenilikçiliğini anlatacak. Büyükelçi, Türkiye ile AB'nin sanayi ve teknoloji alanında yürüttüğü iş birliği üzerinde de duracak.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın tema konuşmasını yapacağı program, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve yenilik odaklı üretim kültürünün Türkiye'de yaygınlaştırılması için yürütülen projelerin uzmanlar tarafından tartışılacağı panellerle devam edecek.

- Sürdürülebilir büyüme için Ar-Ge ve "Yeşil Mutabakat"

Gazeteci Fırat Gazel'in başkanlığında gerçekleştirilecek ilk panel, "Türkiye'de Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme" olacak. Panelde, Türkiye'deki Ar-Ge ve yenilikçilikle enerji ve doğal kaynaklar alanında KOBİ'lerin ihtiyaçları ve rekabet avantajları tartışılacak.

Panel kapsamında AB'nin 2050'ye kadar ekonomik büyümeyi kaynak bağımlılığından kurtaracak biçimde dönüştürme stratejisi olan "Yeşil Mutabakat" da ele alınacak. Bu çerçevede Türk girişimcilerinin ve KOBİ'lerinin rekabet güçlerini artırmak için neler yapmaları gerektiği, hangi enerji kaynaklarını nasıl kullanılabilecekleri, ayrıca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği de tartışılacak.

Türkiye'de "Rekabetçiliğin Artırılması İçin Projelerin ve Faaliyetlerin Desteklenmesi" başlıklı panelde ise tasarım, ürün geliştirme, dijital yenilik ve yaratıcı endüstriler" konuşulacak. KOBİ'lerin rekabetçiliğinin dünyada hızla değişen trendler ekseninde tartışılacağı paneli gazeteci Açıl Sezen yönetecek. "Yaratıcı Endüstrilerin Türkiye ve Avrupa'nın Geleceği İçin Önemi" başlığı, oturumun bir başka gündem maddesi olacak.

Gerçekleştirilecek üçüncü panelde bugüne kadar büyümeyi üstlenen geleneksel sektörlerin nasıl daha inovatif hale getirilebileceği ve üniversite-sanayi iş birliklerinin yenilik politikalarına nasıl katkı sağlayacağı sorularına yanıt aranacak. Gazeteci Ahmed Arpat'ın yöneteceği panelde ayrıca yenilik ve rekabet edebilirlik için kurumsal kapasitenin artırılmasının yolları ve önemi de ele alınacak.

- IPA'da yeni dönem

İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde Rekabetçi Sektörler Programı'nın etkisine odaklanılırken, ikinci günde ise hazırlıklarına geçen yıl başlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) üçüncü dönemi çerçevesi ve çalışmaları katılımcılara aktarılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına proje sunan akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından sanayiciler ve kamu çalışanları oturumlarda bir araya gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME