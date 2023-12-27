Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındığını bildirdi | Kobra Murat kimdir, hastalığı nedir?

        Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındığını bildirdi

        Roman şarkıları ile tanınan Kobra Murat, kendine has kişiliği ve lakabı ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Asıl ismi Murat Divandiler olan "Kobra Murat" geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyata gireceğini belirten Kobra Murat helallik istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şov dünyasının eğlenceli isimlerinden birisi olan Kobra Murat, Belçika seyahati dönüşünde hastaneye kaldırıldı. Durumunun acil olduğunu bildiren Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı. Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek tanınan Murat Divandiler ameliyattan önce sevdiklerinden helallik istedi.

        2

        KOBRA MURAT'IN HASTALIĞI NEDİR?

        Belçika seyahati dönüşünde karnında bir patlama hissettiğini söyleyen Kobra Murat paylaştığı videoda "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış" açıklamasında bulundu.

        3

        Açıklamasına "Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir.

        Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum" sözleriyle devam etti.

        4

        KOBRA MURAT SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Saatler süren ameliyat sonrası Kobra Murat yoğun bakıma alındı. Ailesine göre durumu iyiye gidiyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Panatasaray!
        Panatasaray!