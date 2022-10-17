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Kobra Murat mal varlığını açıkladı! "Telefonlarım susmuyor"

Kobra Murat olarak bilinen Murat Divandiler, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demiş, açıklaması çok konuşulmuştu. Kobra Murat, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

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  • Kobra Murat mal varlığını açıkladı! "Telefonlarım susmuyor"

    Geçtiğimiz gün bir magazin programına katılan Kobra Murat, daha önce hiç yapmadığı açıklamalarda bulunmuştu. "Çocukluktan beri altın alıyorum. Şu ana kadar belki 18 kilo olmuştur. Birikince çoluğuma çocuğuma ev alıyorum. Annem çok tutumluydu benim. Eline para geçince hemen mahallenin aşağısındaki kuyumcuya giderdi" dedi.
  • Kobra Murat mal varlığını açıkladı! "Telefonlarım susmuyor"

    "İBRAHİM TATLISES'İN TAKTIĞI BİZİMKİLERDEN"

    "Kızıma ev aldım, doğum gününde yazlık aldım. Oğluma bir ev bir yazlık aldım. Bir tek ortanca oğluma yazlık alamadım" şeklinde konuşan Kobra Murat, "Kızımın üstündekiler gerçek altın. İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden. Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil. 200 bin TL'ye alıyorsan 100 bin TL'ye satıyorsun öyle düşün" dedi.
  • Kobra Murat mal varlığını açıkladı! "Telefonlarım susmuyor"

    "TELEFONUM SUSMUYOR"

    Program sırasında söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" ifadelerini kullandı.
  • Kobra Murat mal varlığını açıkladı! "Telefonlarım susmuyor"

    GERÇEK MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

    Kobra Murat gerçek mal varlığını ise şöyle açıkladı:

    "1 dairem var, büyük oğluma bir ev aldım, kızıma bir ev aldım, küçük oğluma 1 ev aldım. Yazlık aldım 2 tane gecekondum var. 23 m2 evde 6 kişi yaşadık biz. 20 m2 3 katlı dükkanım var. Bir de çocuklarıma yaptırdığım 14 ayar böyle gösterişli şeyler var. Benim arabam bile yok. İşe giderken bile otobüsle giderim. Halkın içine karışıyorum, onlar da şaşırıyorlar. Ben eli tutarken çoluğuna çocuğuna bir şeyler almış insanım."
  • Kobra Murat mal varlığını açıkladı! "Telefonlarım susmuyor"

    Haftanın neredeyse her günü program yaptığını belirten Kobra Murat, 21 saat çalışıp 3 saat uyuduğunu söylüyor.

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