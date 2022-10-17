Kobra Murat mal varlığını açıkladı! "Telefonlarım susmuyor"

GERÇEK MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Kobra Murat gerçek mal varlığını ise şöyle açıkladı:

"1 dairem var, büyük oğluma bir ev aldım, kızıma bir ev aldım, küçük oğluma 1 ev aldım. Yazlık aldım 2 tane gecekondum var. 23 m2 evde 6 kişi yaşadık biz. 20 m2 3 katlı dükkanım var. Bir de çocuklarıma yaptırdığım 14 ayar böyle gösterişli şeyler var. Benim arabam bile yok. İşe giderken bile otobüsle giderim. Halkın içine karışıyorum, onlar da şaşırıyorlar. Ben eli tutarken çoluğuna çocuğuna bir şeyler almış insanım."