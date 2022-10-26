Koç çalışanları hackathon’da yarışacak 0:00 / 0:00

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Koç Holding, “Koçlular işini baştan tasarlıyor” sloganıyla Koç Topluluğu’na yayılacak bir hackathon serisi başlatıyor.

KoçSistem ve Microsoft iş birliği ile gerçekleştirilecek hackathon serisinde, Koç Topluluğu çalışanları küresel trendler arasında yer alan düşük kod platformlarından faydalanacaklar. Hiç kod kullanmadan veya çok az kod kullanarak uygulama geliştirmeye imkân veren düşük kod platformları sayesinde farklı fonksiyonlardan, hem sahadaki hem de ofisteki Koç Topluluğu çalışanları, mevcut iş süreçlerinin dijitalleşmesine uygun çözümler üzerinde çalışabilecek.

YENİ YETKİNLİKLER KAZANMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR İNİSİYATİF

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, “Dijital dönüşüm tüm hızıyla devam ederken, otomasyon, yapay zekâ ve tüm dijital teknolojilerle birlikte yeni iş alanları ortaya çıkıyor, çalışma modelleri ve başarılı olmak için gereken yetkinlikler de sürekli değişiyor. Bu anlayışla çalışma arkadaşlarımızın gelişimini destekleyerek onları geleceğe hazırlamak amacıyla eğitim gelişim alanındaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. ‘Koçlular İşini Baştan Tasarlıyor’ sloganıyla Topluluk şirketlerimizde gerçekleştireceğimiz bu hackathon serisini, yenilikçi, etki gücü yüksek, işe değer katacak fikirlerin geliştirileceği, çalışma arkadaşlarımızın yeni yetkinlikler kazanmalarına katkı sağlayacak önemli bir inisiyatif olarak görüyoruz.

Topluluk şirketlerimizde ayrı ayrı düzenleyeceğimiz ve 1.000’e yakın çalışma arkadaşımızın katılımını hedeflediğimiz 3’er günlük hackathonların tamamlanması için 1 yıllık süre belirledik. Topluluğumuzun içerisinde bulunduğu dijital dönüşümü daha da hızlandırmayı amaçladığımız hackathon etkinliklerimiz, aynı zamanda değişime liderlik eden bir kültür oluşturma hedefimizle de örtüşüyor. Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz hackathon sürecini yazılım deneyimi ve kod bilgisi gerektirmeksizin tüm çalışma arkadaşlarımızın teknolojiden faydalanarak yeni fikirler üzerinde, danışmanlar ile birlikte çalışabilecekleri şekilde kurguladık. Dolayısıyla hackathonları; ar-geden iletişime, satıştan üretime çalıştıkları fonksiyondan bağımsız olarak, hem ofis hem de sahadaki tüm çalışma arkadaşlarımızın yenilikçi fikirleriyle katılabilecekleri şekilde düzenliyoruz” dedi.