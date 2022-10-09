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Koç dolunayı nedir, etkileri nelerdir?

Bugün itibariyle Koç Dolunayı gece saatlerinde daha yoğun olarak etkisini gösterecek. Koç burcunun dolunaya verdiği etki ile yoğun enerjiler ortaya çıkabilir ve tahammül etme duyusu ortadan kalkabilir. "Çok dayandım artık yeter” gibi bardağı taşıran son damlalar Koç dolunayında görülebilir.

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  • Koç dolunayı nedir, etkileri nelerdir? Bizleri neler bekliyor?

    9 Ekim Pazar günü gece saatlerinde gerçekleşecek olan dolunay etkisi 15 gün sürecek.

    KOÇ DOLUNAYI NEDİR?

    Chiron (Şİron) kuyruklu yıldızı astrolojide yaralı şifacı olarak geçer. Chiron’un bulunduğu burçlar, yaşama alanınızda hem yara alabileceğiniz yerleri gösterir hem de nasıl şifa alabileceğinizi veya verebileceğinizi yerleri gösterir.  Astrologlar insanların zorlandığı ve duygusal yaralar aldığı alanları, Chiron’a bakarak analiz edebiliyor.
  • Koç dolunayı nedir, etkileri nelerdir? Bizleri neler bekliyor?

    CHİRON KUYRUKLU YILDIZI KOÇ DOLUNAYI İLE BULIŞUYOR 

    Dolunay 9 Ekim Pazar gecesi 23:55 saatlerinde Koç burcuyla 16 derecede buluşuyor. Bu dolunay Koç burcuyla temas ettiği için insanlar üzerinde Koç burcunun meydan okuması, adım atması, baskınlığı gibi özelliklerinin görülmesi bekleniyor.
  • Koç dolunayı nedir, etkileri nelerdir? Bizleri neler bekliyor?

    ACELECİ DAVRANMAYIN

    Bu 15 günlük süreç içerisinde karar verirken daha net davranabilir, adım atarken daha hızlı olabilir ve risk alırken düşünmeden karar verebilirsiniz. Chiron kuyruklu yıldızlı bu süreçte Ay, Venüs ve Güneş’e eşlik ederken insanlar üzerinde de hem maddi hem de manevi yaralara şifalandırma etkisi görülecek.

    Ancak atacağımız adımlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Ben, biz dengesini iyi kurmalı, atacağımız adımlarda temkinli olmalıyız. Aceleci ve hırslı olmamaya özen gösterip iradeli davranmalıyız.

    Koç dolunayı Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını daha çok etkilemesi bekleniyor.

     

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