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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding, Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding, Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor

        Koç Holding'in 29 Ekim'e 100 gün kala başlattığı "Cumhuriyet'in 100 Değeri Projesi'nde" geri sayım sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:10
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        Koç Holding, Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlama hedefiyle başlatılan proje hız kesmeden devam ediyor.

        Cumhuriyet tarihi boyunca hatırlanacak ve gelecek nesillere aktarılacak çok fazla değer olduğuna dikkati çeken projede Koç Holding ve Koç Topluluğu markalarının sosyal medya hesapları üzerinden her gün bir değer paylaşılıyor. Proje, 29 Ekim'de yapılacak 100. paylaşım ile tamamlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Cumhuriyetin her dönemine tanıklık etmiş bir kurum olarak, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken iletişim çalışmalarını büyük bir özen ve heyecanla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyetin değerlerini bir kez daha hatırlama, bu değerleri yeni nesillere aktarabilme vizyonuyla iletişim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda başlattığımız projemizde, 'Cumhuriyetimizin, 100 yıllık tarihinde kutlanacak çok şey var' diyerek, Cumhuriyet kazanımlarını birlikte hatırlıyoruz. Cumhuriyetin, eğitim, kalkınma, bilim, sanat ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği atılımları, oluşturduğu köklü kurumları ve inkılapları aktarıyoruz. Cumhuriyet değerlerini öne çıkarırken çağı yakalama ve hatta aşma ülküsü ile ilerlendiğini gösteren hikayeleri paylaşma imkanı buluyoruz. Ülkemizin her köşesinden insanın bu değerli Cumhuriyet kazanımlarını hatırlama fırsatı bulabilmesi için önümüzdeki dönemde bu içerikleri yaygınlaştıracak çalışmaları da hayata geçireceğiz."

        Milli kütüphanenin kurulmasından İstanbul Radyosu'nun yaptığı ilk yayına, onuncu yıl marşının bestelenmesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin Hanım'ın hikayesine kadar 100 farklı değer, Koç Holding'in ve Koç Topluluğu markalarının sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

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