Koç Holding, 2018 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 103,4 milyar TL gelir elde ederken, 3,8 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

Finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Başarılı finansal sonuçlarımız ile ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisine değer katan, bizi daha rekabetçi kılan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yılın ilk 9 ayında da kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 6,4 milyar TL’ye yükseldi. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar liralık yatırım, ülkemize duyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir. Piyasadaki zorlu koşullara rağmen disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföyümüz ve güçlü bilançomuz ile başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Şirketlerimiz uluslararası pazarlarda başarılı sonuçlar almayı sürdürdü ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik ”dedi.

Levent Çakıroğlu: “Şirketlerimiz ile dış pazarlarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor, ihracat performansımız ile ekonomimize önemli katkı sağlıyoruz.”

Zorlu piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracat ile katkı sağlamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu Şirketleri’nin başarılı ihracat performansıyla bu konuda önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Levent Çakıroğlu, “Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan Ford Otosan yılın ilk 9 ayında toplam gelirlerinin yüzde 81’ini yurtdışı pazarlardan sağladı. Ford Otosan’ın geleceği için çok önemli bir girişim olarak konumlandırdığımız Ford Trucks da yeni çekicisi F-Max ile ülkemizi gururlandıran uluslararası bir başarıya ulaştı. F-Max, Hannover’de düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda ‘Uluslararası Yılın Kamyonu’ ödülüne layık görüldü. Yeni çekicimiz ile Ford Trucks’ın uluslararası pazarlarda büyümesini hızlandıracağız. 50. yılını kutladığımız Tofaş da benzer şekilde ilk 9 ayda, gelirlerinin yüzde 79’unu yurtdışı pazarlardan elde etti. Yılın aynı döneminde, Koç Topluluğu olarak Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 44’ünü gerçekleştirdik. Beyaz eşya pazarında da Arçelik’in uluslararası başarılarına dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Arçelik, yılın 9 ayında İngiltere, Romanya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkede pazar payını artırdı. Arçelik, Avrupa’da Beko markasıyla solo beyaz eşya pazarının lideri. Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiğimiz Arçelik Çerkezköy fabrikası tüketici elektroniği alanında ülkemizin son yıllardaki en önemli yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. 500 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamızda geleceğin televizyonları üretilecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Arçelik LG fabrikamızda açılışını yaptığımız Türkiye’nin ilk yerli ticari klima hattı, ticari klima segmentinde yerlileşme yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Bu tesisimiz ile ticari klimada yerli üretimin payının üç yıl içerisinde yüzde 25’e çıkarılmasını hedefliyoruz” dedi.

Levent Çakıroğlu: Uluslararası piyasalarda ülkemize ve bankamıza güveni bir kez daha teyit ettik.”

Bankacılık alanındaki gelişmeleri de değerlendiren Levent Çakıroğlu şöyle devam etti: “Ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve bilançosunu daha da güçlendirmek için Yapı Kredi’nin sermayesini 4,1 milyar lira arttırdık. Bu, Türkiye’de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye artışı. Ayrıca bankamız geçtiğimiz günlerde sendikasyon kredisini de başarıyla yeniledi. Uluslararası piyasalarda ülkemize ve bankamıza güveni bir kez daha teyit eden bu gelişme ile 13 ülkeden 27 kurumun katılımıyla 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlanmış oldu.”

Diğer yandan enerji sektörüne yön veren Tüpraş’ın, yılın üçüncü çeyreğinde tam kapasite ile üretimini gerçekleştirdiğini aktaran Levent Çakıroğlu, Aygaz’ın da pazardaki liderliğini koruyarak, toplam 852 bin tonluk yurt içi LPG satışı gerçekleştirdiğini aktardı. Opet’in ise aynı dönemde Opet ve Sunpet markaları ile istasyon sayısını 1.605’e çıkararak, başarılı faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

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