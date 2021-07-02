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Koç Holding'den 700 milyon liralık hisse geri alım programı

Koç Holding 700 milyon liralık hissesini geri alacak. Böylece borsadaki piyasa değeri ile holdingin net aktif değeri arasındaki farkı kapatacak

Koç Holding'den 700 milyon liralık hisse geri alım programı
HABERTURK.COM

Borsadaki değerinin şirketin aktif performansını yansıtmadığını belirten Koç Holding pay geri alım programı başlattı. Holding, hisse geri alımı için 700 milyon TL 'lik bir fon ayırdı.

Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;

Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde;

a) Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 35.000.000 TL nominal değerde 3.500.000.000 adet olarak belirlenmesine,

c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 700.000.000 TL olarak belirlenmesine,

d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir."

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