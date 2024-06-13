Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.412,19 %2,43
        DOLAR 32,2979 %-0,06
        EURO 35,1031 %0,43
        GRAM ALTIN 2.405,54 %-0,40
        FAİZ 43,10 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,47 %-1,38
        BITCOIN 67.271,00 %-1,19
        GBP/TRY 41,4277 %0,09
        EUR/USD 1,0806 %-0,03
        BRENT 82,07 %-0,64
        ÇEYREK ALTIN 3.933,06 %-0,40
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'den dolandırıcılık uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding'den dolandırıcılık uyarısı

        Koç Holding, sosyal medya hesapları ve internet üzerinden yapılan yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorumlarla ilgili gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koç Holding'den dolandırıcılık uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, son dönemde sosyal medya hesapları ile internet üzerinden çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapıldığı, bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahiplerinin zarar görmelerinden dolayı çok sayıda şikayet aldıkları kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve yanıltıcı yorumlara yer verildiği, topluluk şirketlerimizde, alım satım işlemlerini kamuya açıklamak zorunda olan idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde yer almamasına ve bu kişilerle yakından ilişkili kişi olmamasına rağmen, bazı tasarruf sahipleri tarafından yaptıkları minimal hisse alım satımları için özel durum açıklaması yapılarak piyasaya yanıltıcı sinyaller verildiği, Koç Holding, Koç Topluluğu ile Koç Ailesi üyelerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısında bulunulduğu; getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışıldığı; bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edildiği görülmüştür."

        Söz konusu paylaşımlar için gerekli uyarılarda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup; devam eden mesnetsiz haber ve yorumlar nedeniyle işbu açıklama ile menfaat sahiplerimizin uyarılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denildi.

        Açıklamada, şirket ve Koç Topluluğu hakkındaki en doğru bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurum internet sitesinde paylaşıldığı, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi hatırlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Milli coşku
        Milli coşku
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        Florida'da sel felaketi
        Florida'da sel felaketi
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi