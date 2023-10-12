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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı

        Koç Holding, Forbes dergisinin her yıl yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer alan tek Türk şirketi olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:05
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        "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesine girdi
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        Koç Holding, iş ve ekonomi dünyası yayınlarından Forbes tarafından 2017’den bu yana gerçekleştirilen “Dünyanın En İyi İşverenleri” araştırmasında bu yıl da listede yer almayı başardı. 7 yıldır üst üste bu unvanını koruyan Koç Holding Türkiye'den tek şirket olarak dikkat çekti.

        Araştırma kapsamında 50’den fazla ülkeden 170 binin üzerinde çalışan, hem kendi şirketlerini hem de bulundukları sektördeki şirketleri değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini; ekonomik değer yaratma, yetenek geliştirme, iş-yaşam dengesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirme gibi kriterler açısından inceleyen araştırma sonucunda dünyanın en iyi işverenleri belirlendi.

        "İHTİYAÇLARI DOĞRU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, “Enerjiden finansa, otomotivden perakendeye kadar 10’dan fazla sektörde, 50’den fazla ülkede, 120 bini aşkın çalışma arkadaşımızla farklı kültür ve iş yapış biçimlerini barındıran küresel bir Topluluğuz. Her dört çalışma arkadaşımızdan biri dünyanın farklı ülkelerinde görev alıyor. Bu çeşitliliğe sahip bir Topluluk olarak, CEO’muz Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde sürdürdüğümüz kültürel dönüşüm ve insan odaklı yaklaşımımızla, çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını merkeze alıyor ve farklı çözümler sunmayı odağımızda tutuyoruz. Bu anlayışımız sonucunda, ülkemizin ve dünyanın en iyi işverenleri arasında uzun yıllardır başarıyla yer alıyoruz. Forbes’un bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği araştırmada ülkemizi temsil eden tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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